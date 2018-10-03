Bakırköy saldırganı tutuklandı

İstanbul Bakırköy'de dün kız arkadaşını darp ettikten sonra kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmalarına sebep olan Görkem Sertaç Göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

"LİNÇ EDİLMEKTEN KORKTUM"

Bakırköy’de vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmalarına sebep olan şahsın ifadesi ortaya çıktı. Nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlının, "Linç edilmekten korktuğum için sağa sola arabayı hareket ettirirken kaçmaya çalıştım" dediği öğrenildi.

Bakırköy’de bir kadını darp ettikten sonra kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmalarına sebep olan Görkem Sertaç Göçmen, çıkarıldığı mahkemece tutukladı. Zanlının mahkemede verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesinde öğrenci olduğunu belirten şahsın ifadesinde, "Linç edilmemek için olay yerini terk etmek zorunda kaldım. 10-15 kişi saldırdı ve aracıma hasar vermişlerdir. Arabamın arka camı tekmelerle kırılmış hasar verilmişti. Linç edilmekten korktuğum için sağa sola arabayı hareket ettirirken kaçmaya çalıştım. Pişmanım. Kız arkadaşımla tartışırken yolunda trafiğe kapanması üzerine valeler tepki gösterip olay büyüdü. Darp etmedim" dediği kaydedildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Olayda otomobilin çarptığı 6 kişi hafif şekilde yaralanmış, kaçan saldırgan Görkem Sertaç Göçmen ise bir süre sonra polis tarafından yakalanmıştı.

GEÇEN YIL DA 2 KİŞİYİ SİLAHLA YARALAMIŞ

Annesinin hakim babasının ise savcı olduğu öğrenilen Görkem Sertaç Göçmen, 1 yıl önce Ataköy'de kaldığı hakim-savcı lojmanında, kafede tartıştığı kişilere rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralamıştı.

“YAŞLI ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN EZDİ”

Bir görgü tanığı, “Adam sevgilisini dövüyormuş, millet de görüp müdahale ediyor. Arabandan indiriyorlar, motosikletli gelip kaskıyla kafasına vuruyor. Arabasına binip kaldırımın üstüne bu sefer yayaları eziyor. Bir kaç kişiyi hastaneye kaldırdılar. Ondan sonra 15-20 dakika sonra tekrar geliyor aynı yere. Bu sefer başka birine vuruyor, millet görünce millet 1 buçuk kilometre kovalıyor. Emniyet müdürü arabayı kullanarak buradan çıkardı onu” dedi.

Bir başka görgü tanığı da, “Motora çarptı, arabaya çarptı, sonra geri geldi kavga etmek için vatandaş da üstüne koştu, kaçtı şimdi. Herkesin üstüne arabayı sürdü, hiç durmadan devam etti, yaşlı çoluk çocuk demeden ezdi” diye konuştu.

BAŞSAVCILIK: KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI

6 kişi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen'in tutuklanmasıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: "Bir alışveriş merkezinin önündeki caddede özel aracı içerisinde kız arkadaşını darp etmesi ve bunu gören vatandaşların olaya müdahale etmek istemesi nedeniyle şüpheli Görkem Sertaç Göçmen, vatandaşlarla kavga etmiş daha sonra cadde ve kaldırımda bulunan yoğun kalabalık şeklindeki vatandaşların üzerine hızla aracını sürmüş ve olay yerinden kaçmıştır. Kısa bir süre sonra şüphelinin aracı ile tekrar olay yerine geldiğini gören vatandaşlar yoğun tepki göstermiş, şüpheli derhal gözaltına alınmıştır. Olay nedeniyle ikisinin vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde toplam altı vatandaşımız ve şüphelinin aracındaki mağdur yaralanmıştır. Şüphelinin kanında yapılan incelemede alkol tespit edilmiştir. Şüpheli hakkında adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından şüphelinin sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir"



