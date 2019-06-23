Bakırköy seçim sonuçlarında son durum nedir? Bakırköy oy oranları... 31 Mart'tan sonra İstanbul'da bir kez daha seçime gidildi. Yaklaşık 10 milyon seçmen İstanbul'da oy kullandı. Bakırköy'da de on binlerce kişi büyükşehir belediye başkanını seçmek için sandığa gitti. Peki Bakırköy seçim sonuçlarında son durum nedir?