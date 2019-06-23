Bakırköy seçim sonuçlarında son durum nedir? Bakırköy oy oranları...
31 Mart'tan sonra İstanbul'da bir kez daha seçime gidildi. Yaklaşık 10 milyon seçmen İstanbul'da oy kullandı. Bakırköy'da de on binlerce kişi büyükşehir belediye başkanını seçmek için sandığa gitti. Peki Bakırköy seçim sonuçlarında son durum nedir?
İstanbul halkı bugün yeniden sandık başındaydı... 39 ilçede seçmenler oy tercihini yaptı. Bakırköy de bu ilçelerden biri... Şimdi Bakırköy halkı seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki Bakırköy seçim sonuçlarında son durum nedir?
Millet İttifakı 79.25% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 20.16% BİNALİ YILDIRIM
Saadet Partisi 0.31% NECDET GÖKÇINAR
Vatan Partisi 0.21% MUSTAFA İLKER YÜCEL
Diğer 0.07%