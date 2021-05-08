Türkiye Bakırköy’de halk ekmek büfesini yakan şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy’de halk ekmek büfesini yakan şüpheli gözaltına alındı

Türkiye

Bakırköy’de halk ekmek büfesini yakan şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy’de halk ekmek büfesini yakan şüpheli polis operasyonuyla Bağcılar’da yakalandı.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 01:52 Son Güncelleme:
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Dün saat 03.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Olgun Sokak’taki halk ekmek büfesi alev alev yandı. Yangın sonucu büfe tamamen kullanılamaz hale gelirken, MOBESE kayıtlarını inceleyen İstanbul Emniyet müdürlüğü ekipleri, bir kişinin halk ekmen büfesine zorla girerek yaktığını tespit etti. Polisin teknik takibi sonucu Bağcılar’da bir adreste olduğu belirlenen şüpheli A.Y., düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Kartaltepe Karakolu’na götürüldü.

Şüphelinin ilk ifadesinde, halk ekmek büfesine hırsızlık amacıyla girdiğini, kasada bulunan 50 Türk Lirası’nı aldıktan sonra delil bırakmamak için büfeyi yaktığını söylediği belirtildi.


İBB, KUNDAKLANDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Öte yandan, yanan halk ekmek büfesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Büfenin yakıldığını söyleyen Ongun açıklamasında, "İstanbul İtfaiyemizin raporuna göre Bakırköy’deki Halk Ekmek büfemiz MOBESE kayıtlarında tespit edildiği üzere kimliği belirsiz kişiler tarafından dün gece yakılmıştır. Sabotajcıların tespiti için çalışmalar devam ediyor" iddiasında bulunmuştu.

DHA

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