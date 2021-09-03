Türkiye Bakırköy'de kaza sonrası cadde savaş alanına döndü: 4 yaralı

Bakırköy'de kaza sonrası cadde savaş alanına döndü: 4 yaralı

Türkiye

Bakırköy'de kaza sonrası cadde savaş alanına döndü: 4 yaralı

Bakırköy'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonra cadde savaş alanına döndü.

03 Eylül 2021, Cuma 09:14 Son Güncelleme:
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Kaza Bakırköy Basınköy Mahallesi'nde saat 07.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Savaş, Atatürk Köşkü Caddesi'nde 34 TT 080 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce Recep Duman'ın kullandığı 34 ER 1584 plakalı araca çarptı. Savrulan otomobil karşı yönden gelen Mahmut Sağlam yönetimindeki 34 PV 9653 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde bulunan Mehmet Savaş, Gülsüm Savaş ve bir kadın araçta sıkıştı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri de yolda önlem aldı. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri minibüs sürücüsü Mahmut Sağlam'a da ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

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