Türkiye Bakırköy'de lüks otomobil kaldırıma çıktı! Yaya, ezilmekten son anda kurtuldu

Bakırköy'de lüks otomobil kaldırıma çıktı! Yaya, ezilmekten son anda kurtuldu

Türkiye

Bakırköy'de lüks otomobil kaldırıma çıktı! Yaya, ezilmekten son anda kurtuldu

İstanbul Bakırköy'de lüks araç aşırı hız yapınca hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Ezilmekten son anda kurtulan Ümit Köse, 'Üzerime geldi, ileriye doğru koşsam kurtulmazdım, iki adım geri atladım. Genç biri olmasaydım beni orada paramparça etmişti' dedi.

11 Temmuz 2021, Pazar 17:41 Son Güncelleme:
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İstanbul Bakırköy'de aşırı hız nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, önce kaldırıma çıktı, sonra da aydınlatma direğinin ardından duvara çarparak durabildi. Kaldırımda yürürken ezilmekten son anda kurtulan Ümit Köse, "Üzerime geldi, ileriye doğru koşsam kurtulmazdım, iki adım geri atladım. Yere düştüm sonra araba yan yattı, ağaca çarptı. Genç biri olmasaydım beni orada paramparça etmişti" dedi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi, Ekrem Kurt Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali B.'nin kullandığı 34 AK 085 plakalı otomobil ile D - 100 Karayolu istikametinde aşırı hızlı ilerlediği sırada otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil, aydınlatma direğinin ardından duvara çarparak durabildi. O sırada kaldırımda yürüyen Ümit Köse, üzerine otomobilin geldiğini görünce korku içinde geri kaçarak kurtuldu.

"GENÇ BİRİ OLMASAYDIM BENİ PARAMPARÇA ETMİŞTİ"

Başına gelen olayı anlatan Ümit Köse, "Yaya yolundan gidiyordum, arkadan bir fren sesi duydum. Araç çapraz bir şekilde kaldırıma doğru geliyordu ve hızlıydı. Üzerime geldi, ileriye doğru koşsam kurtulmazdım, iki adım geri atladım. Yere düştüm sonra araba yan yattı, ağaca çarptı. Şu ağacı yıkması ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor. Bana göre hızlıydı. Genç biri olmasaydım beni orada paramparça etmişti. Sürücünün durumu iyi" dedi.

Kazada yaralanan olmazken lüks otomobilde hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmalara devam ediyor.


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