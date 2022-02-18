Türkiye Bakırköy’de silahlı banka soygunu

Bakırköy’de silahlı banka soygunu

Türkiye

Bakırköy’de silahlı banka soygunu

Bakırköy’de bir banka şubesine giren silahlı kişi 25 bin lira soygun yapıp, kayıplara karıştı. Polis şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı

18 Şubat 2022, Cuma 23:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, bugün akşam saatlerinde Bakırköy İncirli Caddesi’nde bulunan banka şubesinde meydana geldi. İddialara göre, bankaya giren bir kişi, silahın doğrultarak görevliyi etkisiz hale getirdi. Banka görevlisinden 25 bin lirayı gasp eden şüpheli kaçarak, kayıplara karıştı. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.



DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
84 milyonun ortak markası
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Tanıyalım
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Şirin Sever
2. Yeditepe Bienali tarihi mahzende
Şirin Sever
Banu Şen
İçinden aşk geçen şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Adalete sığındık" diyen acılı baba konuştu: Allah kimseye yaşatmasın