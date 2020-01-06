Bakla çorbası tarifi: Bakla çorbası nasıl yapılır?
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Bakla çorbası tarifi
Bakla çorbası malzemeleri
- 15 adet taze bakla
- 1 küçük soğan
- 4 çorba kaşığı yoğurt
- 2 çorba kaşığı un
- 1 yumurta
- 1 avuç dereotu
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve tereyağı
- 1 tatlı kaşığı salça
Bakla çorbası yapılışı
Doğrama tahtası üzerinde temizlenmiş baklalarınızı ince ince doğrayın. Bir tencerede soğanı ince ince doğrayıp yağ ile birlikte kavurun. Üzerine salça ilave edin. Salça kavrulunca üzerine baklaları ekleyin. Baklalar yumuşamaya başlayınca 1.5 su bardağı sıcak su ilave edin. Baklalar pişerken derin bir kapta yoğurt, yumurta, un iyice çırpılır. Baklalar iyice pişince üzerine 4 su bardağı daha su eklenir. Kaynamaya yakın yoğurtlu terbiyesi eklenir ve kısık ateşte pişirilir. Üzerine tuzu eklenir ve isteğe bağlı dereotu ekleyip servis edilir.
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