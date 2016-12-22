Baklanın en güzel hali: Zeytinyağlı Fava
İştah açan bir başlangıç olan zeytinyağlı fava hem pratik hem de hafif.
Baklanın en güzel hallerinden biri olan zeytinyağlı fava, iştah açan bir başlangıç olmasının yanı sıra kanepe, börek, salata hatta pizza tariflerinde de kullanılabilir.
Kaç kişilik: 6 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 45 dakika
Malzemeler: 1,5 su bardağı kuru bakla, 6 su bardağı sıcak su, 1 adet büyük boy kuru soğan, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/2 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz
Püf noktası: Bol suda yıkadığınız kuru baklayı, daha kısa sürede pişmesi için bir gece önceden suda bekletin. Favanın servis öncesinde hafif sulu bir kıvamda kalması gerekmektedir. Bekledikçe suyunu çekecek ve kıvam alacaktır.
Pişirme önerisi: Aromatik tatlardan hoşlanıyorsanız favaya kereviz de ekleyebilirsiniz.
Nasıl yapılır?
Kuru soğanı iri parçalar halinde doğrayın.
Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın.
Doğradığınız kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar kavurun.
Sıcak suyu tencereye aktarın.
Pişirme süresini kısaltmak adına uzun süre suda beklettiğiniz kuru bakla, toz şeker, tuz ve portakal suyunu ekleyin.
Baklalar yumuşayana kadar yaklaşık 45 dakika orta ateşte kaynatın.
Zeytinyağının eşsiz bir tat verdiği favaya kavuşmak için blender yardımıyla karışımı püre haline getirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın.
Üzerine bolca zeytinyağı gezdirin. Arzuya göre dereotu ile süsleyin.
Kaç kişilik: 6 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 45 dakika
Malzemeler: 1,5 su bardağı kuru bakla, 6 su bardağı sıcak su, 1 adet büyük boy kuru soğan, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/2 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz
Püf noktası: Bol suda yıkadığınız kuru baklayı, daha kısa sürede pişmesi için bir gece önceden suda bekletin. Favanın servis öncesinde hafif sulu bir kıvamda kalması gerekmektedir. Bekledikçe suyunu çekecek ve kıvam alacaktır.
Pişirme önerisi: Aromatik tatlardan hoşlanıyorsanız favaya kereviz de ekleyebilirsiniz.
Nasıl yapılır?
Kuru soğanı iri parçalar halinde doğrayın.
Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın.
Doğradığınız kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar kavurun.
Sıcak suyu tencereye aktarın.
Pişirme süresini kısaltmak adına uzun süre suda beklettiğiniz kuru bakla, toz şeker, tuz ve portakal suyunu ekleyin.
Baklalar yumuşayana kadar yaklaşık 45 dakika orta ateşte kaynatın.
Zeytinyağının eşsiz bir tat verdiği favaya kavuşmak için blender yardımıyla karışımı püre haline getirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın.
Üzerine bolca zeytinyağı gezdirin. Arzuya göre dereotu ile süsleyin.