Baklanın en güzel hali: Zeytinyağlı Fava

Baklanın en güzel hallerinden biri olan zeytinyağlı fava, iştah açan bir başlangıç olmasının yanı sıra kanepe, börek, salata hatta pizza tariflerinde de kullanılabilir.6 kişilik: 30 dakika45 dakika1,5 su bardağı kuru bakla, 6 su bardağı sıcak su, 1 adet büyük boy kuru soğan, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/2 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuzBol suda yıkadığınız kuru baklayı, daha kısa sürede pişmesi için bir gece önceden suda bekletin. Favanın servis öncesinde hafif sulu bir kıvamda kalması gerekmektedir. Bekledikçe suyunu çekecek ve kıvam alacaktır.Aromatik tatlardan hoşlanıyorsanız favaya kereviz de ekleyebilirsiniz.Kuru soğanı iri parçalar halinde doğrayın.Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın.Doğradığınız kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar kavurun.Sıcak suyu tencereye aktarın.Pişirme süresini kısaltmak adına uzun süre suda beklettiğiniz kuru bakla, toz şeker, tuz ve portakal suyunu ekleyin.Baklalar yumuşayana kadar yaklaşık 45 dakika orta ateşte kaynatın.Zeytinyağının eşsiz bir tat verdiği favaya kavuşmak için blender yardımıyla karışımı püre haline getirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın.Üzerine bolca zeytinyağı gezdirin. Arzuya göre dereotu ile süsleyin.