Baklava Oscar menüsüne girdi

Dünyaca ünlü yıldızlar, 91. Oscar Ödül Töreni'nde Türk yemeklerini tadacak

24 Şubat 2019, Pazar 19:49 Son Güncelleme:
A A
Baklava Oscar menüsüne girdi

91.Oscar Ödül Töreni'nde, menüye Türk yemekleri de dahil oldu.

Türk yemekleri ünlü şef Wolfgang Puck tarafından yapılacak.

Barbaros Tapan, Los Angeles'taki ödül töreni öncesinde, Oscar mutfağına girdi, hazırlıkları yerinde görüntüledi.


Üç yıldır şef Wolfgang Puck ile Oscar mutfağında çalışan şef Yiğit Mirzaoğlu, konuklar için geçen sene Adana kebap hazırlamıştı. Bu sene menüde Antep mutfağından Ali Nazik, Ege’den levrek marin ve deniz börülcesi, tatlı olarak da Osmanlı usulü nar şerbeti ile kadayıfla servis edilecek damla sakızlı muhallebi yer alacak.

LADY GAGA'YA BEZELYE VE TRÜF

Bazı yıldızların özel istekleri de göz önüne alınıyor. Örneğin bu yıl Lady Gaga için yeşil bezelyeli ve trüflü Onion Lottie, Bradley Cooper içinse kızartılmış çıtır üzüm yaprakları ile İzmir’den getirtilen börülceler servis edilecek. Wolfgang Puck, seneye menüye eklemeyi düşündüğü baklavayı yerinde tatmak için Antep’i ziyaret etmeyi planlıyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.