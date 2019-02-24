Baklava Oscar menüsüne girdi

91.Oscar Ödül Töreni'nde, menüye Türk yemekleri de dahil oldu.

Türk yemekleri ünlü şef Wolfgang Puck tarafından yapılacak.

Barbaros Tapan, Los Angeles'taki ödül töreni öncesinde, Oscar mutfağına girdi, hazırlıkları yerinde görüntüledi.





Üç yıldır şef Wolfgang Puck ile Oscar mutfağında çalışan şef Yiğit Mirzaoğlu, konuklar için geçen sene Adana kebap hazırlamıştı. Bu sene menüde Antep mutfağından Ali Nazik, Ege’den levrek marin ve deniz börülcesi, tatlı olarak da Osmanlı usulü nar şerbeti ile kadayıfla servis edilecek damla sakızlı muhallebi yer alacak.

LADY GAGA'YA BEZELYE VE TRÜF

Bazı yıldızların özel istekleri de göz önüne alınıyor. Örneğin bu yıl Lady Gaga için yeşil bezelyeli ve trüflü Onion Lottie, Bradley Cooper içinse kızartılmış çıtır üzüm yaprakları ile İzmir’den getirtilen börülceler servis edilecek. Wolfgang Puck, seneye menüye eklemeyi düşündüğü baklavayı yerinde tatmak için Antep’i ziyaret etmeyi planlıyor.



