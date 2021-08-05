Baklava gibi çıtır çıtır örek yapmak istiyorsanız baklava yufkasından börek tarifi tam size göre olacak. Peki, baklava yufkasından börek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Baklava yufkasından börek tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

BAKLAVA YUFKASINDAN BÖREK TARİFİ

Baklava yufkasından börek malzemeler

1 paket baklavalık yufka

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yumurtanın beyazı

İç harcı için:

Peynir

Bir tutam maydanoz

Üzeri için:

Çörek otu

Susam

2 yumurtanın sarısı

Baklavalık yufkadan börek yapılışı

Yoğurt, süt, sıvı yağı ve yumurta aklarını derin bir kabın içinde çırpın. Baklava yufkalarından 2 tanesini tezgahın üzerine serin. Sosu fırça kullanarak yufkanın üzerine sürün. Soslu yufkaların üzerine tekrar 2 tane yufka koyup tekrar üzerini soslayın. Son olarak 2 yufka daha ekleyip aynı işlemi tekrarlayın.

İç harcı için maydanozları ince ince kıyıp dilediğiniz peynirle güzelce karıştırın. Yufkanın uzun olan kenarına peynirli harcı koyup rulo şeklinde sarın. Sardığınız yufka rulolarını 4 veya 5 eşit parçaya bölün. Hazırladığınız yufka parçalarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Bütün yufkaları bu şekilde her 2 kat yufkada bir sosladığınız 6 kat yufkanın üzerine iç harcını koyup sararak rulo haline getirip dilimleyin. Yufkaları soslama aşamasında çok fazla ıslatmamaya özen gösterin. Aksi takdirde sararken çok zorlanabilirsiniz. En son kalan sosun içine yumurta sarılarını ekleyin ve güzelce çırpın. Yumurta sarılı sos karışımını tepsiye dizdiğiniz böreklerin üzerine sürün. Üzerlerine susam ve çörek otunu ilave edin. Önceden 190 derece ısıtılmış fırında üzerleri tamamen kızarana kadar pişirip, hemen sıcak servis edebilirsiniz.



