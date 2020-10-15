Çıtır böreklerin sırrı: Baklavalık yufkadan börek tarifi

Yerken kendinizi durduramayacağınız baklavalık yufkadan börek tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için baklavalık yufkadan börek tarifi arıyor ya da baklavalık yufkadan börek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Baklavalık yufkadan börek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Baklavalık yufkadan börek tarifi

Baklavalık yufkadan börek malzemeleri

1 paket baklavalık yufka

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yumurta akı (Sarısı üzerine sürülecek)

Beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Baklavalık yufkadan börek yapılışı

İç harcı için maydanozu ince ince kıyın, peyniri ufalayın. Karıştırıp kenara alın. Yufkaları yağlamak için; sıvı yağ, süt ve yoğurdu bir kapta çırpın. Bir adet baklava yufkasını tezgaha serin, üzerine hazırladığınız sosu fırça yardımıyla sürün. Yufkalar 5 kat olana kadar bu işlemi uygulayın. Yufkaların kenar kısmına iç harcınızı koyup rulo şeklinde sarın. Sardığınız ruloları parçalara bölerek yağlı kağıt koyduğunuz tepsiye alın. Kalan yufkalara da aynı işlemi uygulayarak tepsiye yerleştirin. Geriye kalan sosu da fırça yardımıyla böreklerin üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin.



