Çıtır böreklerin sırrı: Baklavalık yufkadan börek tarifi
Çıtır çıtır böreklerin sırrı baklavalık yufkadan geliyor. Sevdiklerinize hazırlamak için baklavalık yufkadan börek tarifi arıyor ya da baklavalık yufkadan börek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Baklavalık yufkadan börek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
15 Ekim 2020, Perşembe 11:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yerken kendinizi durduramayacağınız baklavalık yufkadan börek tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için baklavalık yufkadan börek tarifi arıyor ya da baklavalık yufkadan börek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Baklavalık yufkadan börek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Baklavalık yufkadan börek tarifi
Baklavalık yufkadan börek malzemeleri
- 1 paket baklavalık yufka
- 1 su bardağı yoğurt
- Yarım su bardağı süt
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 2 yumurta akı (Sarısı üzerine sürülecek)
- Beyaz peynir
- Yarım demet maydanoz
Baklavalık yufkadan börek yapılışı
İç harcı için maydanozu ince ince kıyın, peyniri ufalayın. Karıştırıp kenara alın. Yufkaları yağlamak için; sıvı yağ, süt ve yoğurdu bir kapta çırpın. Bir adet baklava yufkasını tezgaha serin, üzerine hazırladığınız sosu fırça yardımıyla sürün. Yufkalar 5 kat olana kadar bu işlemi uygulayın. Yufkaların kenar kısmına iç harcınızı koyup rulo şeklinde sarın. Sardığınız ruloları parçalara bölerek yağlı kağıt koyduğunuz tepsiye alın. Kalan yufkalara da aynı işlemi uygulayarak tepsiye yerleştirin. Geriye kalan sosu da fırça yardımıyla böreklerin üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin.