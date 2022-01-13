Baklavalık yufkadan patatesli börek nasıl yapılır? Baklavalık yufkadan patatesli börek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz ve tadına doyamayacağınız baklavalık yufkadan patatesli börek tarifi, çıtır çıtır hamuruyla kendine hayran bırakıyor. Peki, baklavalık yufkadan patatesli börek nasıl yapılır? Yedikçe yediren baklavalık yufkadan patatesli börek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
13 Ocak 2022, Perşembe 12:50 Son Güncelleme:
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İster misafire ister kahvaltıya isterseniz de çay ve kahve keyfinize eşlik etmesi için yapabileceğiniz baklavalık yufkadan patatesli börek tarifi, tadına hayran kalacağınız bir lezzet. Peki, baklavalık yufkadan patatesli börek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız baklavalık yufkadan patatesli börek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
BAKLAVALIK YUFKADAN PATATESLİ BÖREK TARİFİ
Baklavalık yufkadan patatesli börek malzemeler
- 1 paket baklavalık yufka
- 5 yemek kaşığı dolusu yoğurt
- Yarım su bardağından bir parmak fazla sıvı yağ
- 1 su bardağı su
İçi için;
- 4 adet patates
- 1 adet büyük boy soğan
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- Tuz, karabiber, toz kırmızı biber
BAKLAVALIK YUFKADAN PATATESLİ BÖREK YAPILIŞI
- Sosu için suyu, yoğurdu ve yağı karıştırın.
- İç harcı için patatesleri haşlayıp ezin. Yemeklik doğranmış soğanları az yağla kavurun.
- Kavrulan soğanlara salçayı ekleyip biraz daha kavurduktan sonra ezilmiş patatesleri ekleyin.
- Baharatlarını attıktan sonra karıştırıp ocaktan alın.
- Baklavalık yufkalardan birini alıp tezgaha serin.
- Hazır olan sostan 1 yemek kaşığı gezdirip fırça yardımıyla yufkaya sürün.
- Daha sonra üzerine bir kat daha yufka serip yine sostan sürün.
- Üçüncü yufkayı da serip sos sürdükten sonra son yufkayı da serin.
- Bu şekilde dört kat elde edin.
- En üst yufkaya da sos sürdükten sonra iç harcından kısa tarafına gelecek şekilde uzunlamasına ekleyin. Yufkayı çok fazla sıkıştırmadan rulo şeklinde sarın.
- Rulodan istenilen büyüklükte parçalar kesip fırın tepsisine dizin. (börekleri yaparken bekleyen yufkaların üzerine hafif nemli bir bez örtün. Böylelikle yufkalar kurumamış olur. )
- Son olarak fırına vermeden önce kalan sosu da böreklerin üzerine sürün.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
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