İster misafire ister kahvaltıya isterseniz de çay ve kahve keyfinize eşlik etmesi için yapabileceğiniz baklavalık yufkadan patatesli börek tarifi, tadına hayran kalacağınız bir lezzet. Peki, baklavalık yufkadan patatesli börek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız baklavalık yufkadan patatesli börek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

BAKLAVALIK YUFKADAN PATATESLİ BÖREK TARİFİ

Baklavalık yufkadan patatesli börek malzemeler

1 paket baklavalık yufka

5 yemek kaşığı dolusu yoğurt

Yarım su bardağından bir parmak fazla sıvı yağ

1 su bardağı su

İçi için;

4 adet patates

1 adet büyük boy soğan

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, toz kırmızı biber

BAKLAVALIK YUFKADAN PATATESLİ BÖREK YAPILIŞI

Sosu için suyu, yoğurdu ve yağı karıştırın.

İç harcı için patatesleri haşlayıp ezin. Yemeklik doğranmış soğanları az yağla kavurun.

Kavrulan soğanlara salçayı ekleyip biraz daha kavurduktan sonra ezilmiş patatesleri ekleyin.

Baharatlarını attıktan sonra karıştırıp ocaktan alın.

Baklavalık yufkalardan birini alıp tezgaha serin.

Hazır olan sostan 1 yemek kaşığı gezdirip fırça yardımıyla yufkaya sürün.

Daha sonra üzerine bir kat daha yufka serip yine sostan sürün.

Üçüncü yufkayı da serip sos sürdükten sonra son yufkayı da serin.

Bu şekilde dört kat elde edin.

En üst yufkaya da sos sürdükten sonra iç harcından kısa tarafına gelecek şekilde uzunlamasına ekleyin. Yufkayı çok fazla sıkıştırmadan rulo şeklinde sarın.

Rulodan istenilen büyüklükte parçalar kesip fırın tepsisine dizin. (börekleri yaparken bekleyen yufkaların üzerine hafif nemli bir bez örtün. Böylelikle yufkalar kurumamış olur. )

Son olarak fırına vermeden önce kalan sosu da böreklerin üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.



