Evde doğru yöntemlerle saklanamayan bakliyatlar belirli bir süre sonra böceklenmeye başlıyor. Peki, bakliyatların böceklenmesi nasıl engellenir?Bakliyatların böceklenmemesi için ne yapılmalı? Bakliyatlar neden böceklenir? Merak edilenler haberimizde.

Kuru bakliyatın böceklenmemesi için ne yapılır?

Kuru bakliyatları mutlaka poşetinden çıkararak cam kavanozlarda muhafaza etmeniz gerekir. Ancak yalnızca cam kavanozlara yerleştirmek bakliyat böceklerinden korunmak için yeterli bir saklama biçimi değildir.

Defne yaprağı

Defne yaprağı hoş kokusu ve yiyeceklere verdiği aroması ile harika bir bitkidir fakat bakliyat böcekleri için bu söz konusu bile değildir. Defne yaprağının kokusundan hiç hoşlanmayan bakliyat böcekleri defne yaprağının bulunduğu ortamda oluşmazlar.

Küp şeker

Bakliyat böceklerinden kurtulmak için küp şeker de oldukça etkili bir çözümdür.

Defne yaprağını bulgur, pirinç ve mercimek gibi bakliyatların içine koyduğunuz da yiyeceklerin kokusunda değişim olmaz ancak çay ve kahve gibi içeceklerin aromasında bazı değişikliklere neden olur. Bu nedenle çay ve kahve kavanozlarınızın içine 2-3 adet küp şeker koyarak bakliyat böceklerinin oluşumunu engelleyebilirsiniz.





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