Türkiye Baktıkları yerde vahşet var! Tarlada şüpheli ölüm

Baktıkları yerde vahşet var! Tarlada şüpheli ölüm

Türkiye

Baktıkları yerde vahşet var! Tarlada şüpheli ölüm

Kırıkkale'de bir şahıs, tarlada tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.

26 Aralık 2021, Pazar 20:21 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Sait Benli (48) vatandaşlar tarafından tarlada, tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Benli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından olayın yaşandığı alan emniyet şeridi ile çevrildi.

Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Olayın yaşandığı yerde tabanca bulundu. Buradaki yapılan işlemlerin ardından Sait Benli'nin cesedi, cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

KIRIKKALE (İHA)

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