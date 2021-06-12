Seyahatlerde vize ya da pasaport istenmemesi, sadece negatif PCR test sonucu ve çipli kimlik kartı ile gidiliyor olması nedeniyle Türkiye’den taraftarların maçlara büyük ilgisi olmasını sağladı.

Bu ilgi, tur şirketlerini de harekete geçirdi. Azerbaycan’dan iki gece konaklamalı, uçak ve maç bileti dahil turlar düzenlemeye başlayana acenteler, gördükleri ilgiden memnun. Fiyatlar ise kalınacak gün sayısı ve maç biletine göre değişikli gösteriyor. Eğer tek maç için Azerbaycan’a gidilecekse fiyatlar 500 Euro’dan başlıyor. İki maçın içinde olduğu bir tur yapılacaksa da fiyatlar 1200 Euro’ya kadar çıkıyor. Maç bileti fiyatları ise 150 Euro civarında.

İLGİ YÜKSEK

Azerbaycan’da düzenlenecek müsabakalar için tur düzenleyen şirketler arasında yer alan Travel Zone şirketinin sahibi Barış Öztürk, “Geçen sene çok daha yüksek talep vardı. Şimdiki talep geçen seneki kadar olmasa da iyi sayılabilecek seviyede. Bir de son ana kadar bekleyen bir kesim var. Eğer turnuva planlandığı gibi geçen yıl düzenlenebilseydi Azerbaycan’daki maçlara bu yıla göre 7-8 kat talep gelirdi. Şimdi hem korona hemde kurlardaki yükseliş karar verilme sürecini etkiledi” dedi.

Tek maçlık ya da iki maçlık turlar organize ettiklerini belirten Barış Öztürk, “İki maç için birer gece konaklamalı turlarımızın yanında iki maçı da kapsayan 4-5 gece konaklamalı turlar da organize ediyoruz. İki maçı da izlemek isteyenler arada kalan günlerde ülkeyi geziyorlar. Tek maçlık turların fiyatı uçak ve konaklama dahil 500 Euro’dan başlıyor. Eğer iki maçın içinde olduğu tur istenirse fiyatlar 1200 Euro oluyor. Maç biletlerinin fiyatı ise ortalama 150 Euro. Kategoriye göre bilet fiyatları daha da yukarı çıkabiliyor. Bir de Türkiye maçı olduğu için Azerbaycanlıların da maçlara ilgisi yüksek. Bu yüzden artan ilgi sebebiyle bilet fiyatlarında artış olabilir ya da bilet bulmak zorlaşabilir. Bu yüzden maçları izlemek isteyenlerin acele etmesinde yarar var” ifadelerini kullandı.

FARKLI PAKETLER

Jolly Yurtdışı Turlar Direktörü Tolga Tekin de, düzenlenen turlar hakkında bilgi verdi. Tekin, şunları söyledi: “Son ana kadar maçlardaki seyirci durumu belli değildi. Ancak seyircili oynanma kararı çıkmasıyla geçen hafta ve bu hafta çok ciddi talep almaya başladık. Maçlar için farklı paketler oluşturduk. Tek maç için iki gece konaklamalı, uçak ve maç bileti dahil bir tur istenirse fiyat 749 Euro’dan başlıyor. Bunların dışında farklı talepler de geliyor. Maç bileti olanlar sadece uçak ve konaklama için destek istiyor. Ya da konaklamasını ayarlayanlar maç bileti ve uçak için talepte bulunuyor. Bu tip durumlar için de organizasyon yaptık. Gelen talepleri karşılayabiliyoruz. Ancak turlarımıza gösterilen ilgi bizi mutlu ediyor.”