Bal kabağı çorbası tarifi: Bal kabağı çorbası nasıl yapılır?
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak ve size hastalıklara karşı korunmada yardımcı olacak bal kabağı çorbası tarifi oldukça lezzetli bir tariftir. Evde bal kabağı çorbası tarifini oldukça pratik bir şekilde hazırlayabilir ve şık sunumlar eşliğinde servis edebilirsiniz. Eğer bal kabağı çorbası nasıl yapılır merak ediyor yada bal kabağı çorbası tarifi arıyorsanız "bal kabağı çorbası tarifi, bal kabağı çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız bal kabağı çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. oldukça lezzetli olan bal kabağı çorbası tarifi evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz çorbalardan birisidir. Eğer bal kabağı çorbası tarifi arıyorsanız ve bal kabağı çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "bal kabağı çorbası tarifi, bal kabağı çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Bal kabağı çorbası tarifi
Bal kabağı çorbası malzemeleri
- 2 su bardağı bal kabağı püresi
- 2 su bardağı süt
- 2 adet küçük kuru soğan
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
Bal kabağı çorbası yapılışı
Küçük küçük kesilmiş soğanları zeytinyağı ile soteleyin. Daha önce haşlayarak püre haline getirdiğiniz püreye, tuz ve karabiberi ilave edin. 2 su bardağı sütü karışıma yavaş yavaş ilave ederek kısık ateşte karıştırarak pişirin. Kaynadıktan 5-10 dakika sonra ocağı kapatabilirsiniz.
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