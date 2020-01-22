Bal kabağı çorbası tarifi: Bal kabağı çorbası nasıl yapılır?

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Bal kabağı çorbası tarifi

Bal kabağı çorbası malzemeleri

- 2 su bardağı bal kabağı püresi

- 2 su bardağı süt

- 2 adet küçük kuru soğan

- 2 çorba kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı tuz

Bal kabağı çorbası yapılışı

Küçük küçük kesilmiş soğanları zeytinyağı ile soteleyin. Daha önce haşlayarak püre haline getirdiğiniz püreye, tuz ve karabiberi ilave edin. 2 su bardağı sütü karışıma yavaş yavaş ilave ederek kısık ateşte karıştırarak pişirin. Kaynadıktan 5-10 dakika sonra ocağı kapatabilirsiniz.

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