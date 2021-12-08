Yemek Bal kabağı mücveri nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta bal kabağı mücveri tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
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Bal kabağı mücveri nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta bal kabağı mücveri tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

Yemek

Bal kabağı mücveri nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta bal kabağı mücveri tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler bal kabağı mücveri tarifi yapılıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise bal kabağı tarifi araştırıyor. Peki, Bal kabağı mücveri nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız bal kabağı mücveri tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

08 Aralık 2021, Çarşamba 13:58 Son Güncelleme:
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Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte bal kabağı da kendini tezgahlarda göstermeye başladı. Bal kabağıyla yapabileceğiniz şahane tariflerden birisi de bal kabağı mücveri tarifi. Peki, bal kabağı mücveri nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız bal kabağı mücveri tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

BAL KABAĞI MÜCVERİ TARİFİ

Bal kabağı mücveri malzemeler

  • 500 gram temizlenip dilimlenmiş bal kabağı
  • 1 yumurta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı muskat rendesi
  • Bir avuç kıyılmış maydanoz
  • Tuz
  • Kızartmak için sıvı yağ

BAL KABAĞI MÜCVERİ YAPILIŞI

Bal kabağını rendenin kalın tarafıyla rendeleyin,

İçine yumurta, un, baharatlar, tuz ve maydanozu ekleyip karıştırın,

Geniş bir tavada tavanın dibini kaplayacak kadar yağ kızdırın,

Mücver karışımını kızgın yağa kaşık kaşık koyup arkalı önlü kızartın.

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