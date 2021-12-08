Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte bal kabağı da kendini tezgahlarda göstermeye başladı. Bal kabağıyla yapabileceğiniz şahane tariflerden birisi de bal kabağı mücveri tarifi. Peki, bal kabağı mücveri nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız bal kabağı mücveri tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

BAL KABAĞI MÜCVERİ TARİFİ

Bal kabağı mücveri malzemeler

500 gram temizlenip dilimlenmiş bal kabağı

1 yumurta

2 yemek kaşığı un

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı muskat rendesi

Bir avuç kıyılmış maydanoz

Tuz

Kızartmak için sıvı yağ

BAL KABAĞI MÜCVERİ YAPILIŞI

Bal kabağını rendenin kalın tarafıyla rendeleyin,

İçine yumurta, un, baharatlar, tuz ve maydanozu ekleyip karıştırın,

Geniş bir tavada tavanın dibini kaplayacak kadar yağ kızdırın,

Mücver karışımını kızgın yağa kaşık kaşık koyup arkalı önlü kızartın.



