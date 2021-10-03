Bal kabaklı çikolata parçacıklı kurabiye nasıl yapılır? Bal kabaklı çikolata parçacıklı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Bal kabağı mevsiminin gelmesiyle eşsiz lezzetlerde ortaya çıkmaya başladı. Tadına doyamayacağınız bal kabaklı çikolata parçacıklı kurabiye tarifi, enfes bir lezzet. Peki, bal kabaklı çikolata parçacıklı kurabiye nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız bal kabaklı çikolata parçacıklı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
03 Ekim 2021, Pazar 14:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Her lokmasında ayrı tat alacağınız bal kabaklı çikolata parçacıklı kurabiye tarifi, kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, bal kabaklı çikolata parçacıklı kurabiye nasıl yapılır? Bal kabaklı çikolata parçacıklı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
BAL KABAKLI ÇİKOLATA PARÇACIKLI KURABİYE TARİFİ
Bal kabaklı çikolata parçacıklı kurabiye malzemeler
- 1,5 su bardağı un
- 125 gram tereyağı
- 1/4 su bardağı toz şeker
- 3/4 su bardağı esmer şeker
- 1 adet yumurta sarısı
- 1/3 su bardağı balkabağı püresi
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz tarçın
- Yarım çay kaşığı toz zencefil
- 3/4 tatlı kaşığı karbonat
- 1 çay bardağı damla çikolata
BAL KABAKLI ÇİKOLATA PARÇACIKLI KURABİYE YAPILIŞI
Tereyağını ocakta eritip kenara alın. Kuru malzemeleri; un, tuz, tarçın, zencefil ve karbonatı bir kaseye alın. Bir kapta toz şeker, esmer şeker ve erittiğiniz tereyağını alıp çırpmaya başlayın. Çırpmaya devam ederken yumurta sarısını da ekleyip iyice çırpın. Ardından balkabağı püresini de ekleyip karıştırın. Kasede birleştirdiğiniz kuru malzemeleri de karışıma ekleyin ve yavaş yavaş karıştırın. Çikolata parçalarını da ekleyip yoğurun. Hazırladığınız kurabiye hamurunun üzerini streç filmle kapatıp 1 saat buzdolabında bekletin. Hamur dinlendikten sonra fırını 180 derecede ısıtmaya başlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayıp tepsiye dizin. Tüm hamuru bitirdikten yaklaşık 10-12 dakika fırında pişirin.