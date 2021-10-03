Her lokmasında ayrı tat alacağınız bal kabaklı çikolata parçacıklı kurabiye tarifi, kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, bal kabaklı çikolata parçacıklı kurabiye nasıl yapılır? Bal kabaklı çikolata parçacıklı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

BAL KABAKLI ÇİKOLATA PARÇACIKLI KURABİYE TARİFİ

Bal kabaklı çikolata parçacıklı kurabiye malzemeler

1,5 su bardağı un

125 gram tereyağı

1/4 su bardağı toz şeker

3/4 su bardağı esmer şeker

1 adet yumurta sarısı

1/3 su bardağı balkabağı püresi

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yarım çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz tarçın

Yarım çay kaşığı toz zencefil

3/4 tatlı kaşığı karbonat

1 çay bardağı damla çikolata

BAL KABAKLI ÇİKOLATA PARÇACIKLI KURABİYE YAPILIŞI

Tereyağını ocakta eritip kenara alın. Kuru malzemeleri; un, tuz, tarçın, zencefil ve karbonatı bir kaseye alın. Bir kapta toz şeker, esmer şeker ve erittiğiniz tereyağını alıp çırpmaya başlayın. Çırpmaya devam ederken yumurta sarısını da ekleyip iyice çırpın. Ardından balkabağı püresini de ekleyip karıştırın. Kasede birleştirdiğiniz kuru malzemeleri de karışıma ekleyin ve yavaş yavaş karıştırın. Çikolata parçalarını da ekleyip yoğurun. Hazırladığınız kurabiye hamurunun üzerini streç filmle kapatıp 1 saat buzdolabında bekletin. Hamur dinlendikten sonra fırını 180 derecede ısıtmaya başlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayıp tepsiye dizin. Tüm hamuru bitirdikten yaklaşık 10-12 dakika fırında pişirin.



