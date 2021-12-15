Tadına doyamayacağınız, hem sağlıklı hem de lezzetli bal kabaklı samosa tarifi favori lezzetiniz olacak. Peki, bal kabaklı samosa nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız bal kabaklı samosa tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

BAL KABAKLI SAMOSA TARİFİ

Bal kabaklı samosa malzemeler

1 büyük soğan, doğranmış

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 seviye çay kaşığı öğütülmüş kişniş

1 seviye çay kaşığı öğütülmüş kimyon

1 seviye çay kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı ezilmiş biber

350 gram bal kabağı çekirdeksiz ve kabuksuz tartılmış, doğranmış

200 gram tatlı patates, soyulmuş tartılmış, doğranmış

270 gram paket yufka, donmuşsa çözülmüş

BAL KABAKLI SAMOSA NASIL YAPILIR?

Soğanı yağın yarısında yumuşayıncaya kadar, rengi dönmeyinceye kadar kavurun. Baharatları ekleyin ve 1 dakika kısık ateşte karıştırın.

Bal kabağını ve tatlı patatesi ekleyin ve parçaları kaplamak için karıştırın. 200 ml su ekleyin, örtün ve 10 dakika veya yumuşayana kadar pişirin.

Kapağı çıkarın ve neredeyse tüm sıvı buharlaşana kadar pişirin.

Fırını 190C/170C önceden ısıtın. İki fırın tepsisine yağlı kağıt serin. İki uzun şerit yapmak için her bir hamur parçasını ikiye bölün. Birini bir çalışma yüzeyine koyun ve hafifçe yağla fırçalayın. Kalan kısmı kurumaması için temiz, nemli bir bez ile örtün.

Bir ucuna 2 yemek kaşığı balkabağı karışımı koyun ve bir üçgen yapmak için köşeyi katlayın. Sonra ters yönde tekrar katlayın. Tüm hamur işi bitene kadar katlamaya devam edin. Bir fırın tepsisine koyun ve yağlayın

Hamur işinin geri kalanını kullanarak tekrarlayın ve başka bir 11 samosa yapmak için doldurun.

20-25 dakika veya altın rengi olana kadar pişirin. Sıcak veya soğuk servis yapın.



