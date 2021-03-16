Tadını çok seveceğiniz ve misafirlerinizin hayran kalacağı bal parmak tatlısı enfes bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için bal parmak tatlısı tarifi arıyor ya da bal parmak tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bal parmak tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

BAL PARMAK TATLISI TARİFİ

Bal parmak tatlısı malzemeler

Hamuru için:

125 gram tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 çay bardağı irmik

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

2-2,5 su bardağı un

Dış kaplaması için:

1 çay bardağı irmik

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Bal parmak tatlısı yapılışı

Tatlının şerbeti için şeker ve suyu tencerede şeker eriyene kadar karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında altını kısıp limon suyunu ilave edin. 10 dakika daha kaynattığınız şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın. Tatlı için yumurta ve şekeri bir kasede çırpın. Üzerine un ve irmik hariç malzemeleri ekleyip homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Azar azar un ilave ederek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarladıktan sonra ince uzun şekil verin. Hamurları irmiğe bulayıp pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin ve 25-30 dakika kadar pişirin. Tepsiyi fırından alıp üzerine ılınan şerbeti gezdirin. Tatlının şerbetini çekmesini 1 saat bekledikten sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis yapın.



