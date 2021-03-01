Bal ve polenin şifasından faydalanalım

Haftaya başlarken Ay, Plüton ve Mars ile uyumlu açılar yapacak. Kendimize güvenimiz, cesaretimiz, içsel gücümüz yerinde olacak. Her şeyi yapabileceğimizi, her sorunla baş edeceğimizi hissedebiliriz. Dolunay etkileriyle birleştiğinde bu uyumlu etkilerin dikkatsizliğe, aşırı girişkenliğe ve tartışma eğilimine yol açmasına izin vermeyelim, özellikle de Salı günü çünkü hafta başında Plüton ile uyumlu açı yapan Ay, Salı günü kare açı yapacak.

Ay-Plüton sert açıları hazım sorunlarına, kabızlığa, zihinsel ve duygusal zorluklara, kan şekeri ve hormon dengesizliklerine yol açan metabolizma düzensizliklerine neden olabilir. Bu nedenle hazmı kolay, doğal lif içeren ve kan şekeri dengesini korumaya yardımcı olan tam tahıllı, sebze ve yeşillik içeren beslenme bu süreçte yardımcı olabilir. Mümkün olduğunca rafine un ya da şeker gibi gıdalardan kaçınalım. Vitamin ve mineral içeren tam buğday, yulaf, çavdar ya da bol tahıllı ekmek ya da undan yapılmış ürünleri tercih edelim. Glutensiz diyet yapmak durumunda olanlar için leblebi unu, nohut unu benzeri ince unlar yerine tam pirinç, karabuğday ya da doğal mısır ve az miktarda keçiboynuzu içeren ürünler önerebiliriz.

Kahverengi şeker de rafine şekere alternatif olarak düşünülebilir. Marmelatlar yerine bulabilirsek doğal bal tüketelim, tabii ki aşırıya kaçmadan. Bu dönemde sabahları süt ya da bal ile polen kullanabiliriz. Polen alerjimiz yoksa sabahları süte katacağımız bir tatlı kaşığı polen Ay'ın açılarının yol açabileceği zihinsel ve duygusal zorlukları, sindirim sistemi düzensizliklerini yenmemize yardımcı olacak. Yapabilirsek poleni 12 saat çok az temiz içme suyunda bekletip, öyle tüketelim. Yapamazsak kuru tüketmektense süte ya da yine suya karıştırıp içebiliriz. Zaten kan şekeri yüksek olanlarımız için bal da rafine şeker benzeri etki yaparak kan şekerini yükseltebilir. Bu nedenle bal kan şekeri yüksek olanlarda önerilmez, ama bal yemek istiyorsak muhakkak şeker katılmadan doğal yöntemlerle yapılmış bal bulmalıyız ve bir öğünde 1 silme tatlı kaşığından fazla tüketmemeliyiz. Kestane balı acı bir bal olduğundan şeker düzeyi daha düşüktür ve kan şekeri dengesini olumlu etkilediğinden yüksek kan şekeri sorunu olanlar yine çok sınırlı miktarda olmak üzere bal olarak kestane balı tercih edebilirler.

Ay ve Venüs özen istiyor

Çarşamba günü Venüs-Uranüs uyumlu açısının kesinleştiğine şahit olacağız. Venüs güzellikle ve haliyle derinin görünümüyle de ilişkilidir. Tam tahıllı beslenme, polen ve bal derimizin de daha çabuk yenilenmesine, daha sağlıklı ve parlak görünmesine yol açacak. Venüs'ün hafta boyunca Güneş'e yanmaya yaklaşıyor olmasının etkilerini de böylece bir miktarda atlatmış olacağız, çünkü bu besinler aynı zamanda Venüs işlevleri için ihtiyaç duyduğumuz E vitamininin yanı sıra, bol miktarda B vitamini ve sayısız minerali ve enzimi de alabilmemizi sağlayacak. Hafta sonuna doğru Ay yine burç değiştirerek bu sefer Mars ile ve haftanın son gününde de Hades ile karşıtlık yapacak. Duygusal hassasiyet, depresyon eğilimi, mide ve sindirim sistemi ya da ödem nedenli sorunlar karşımıza çıkabilir. Bahsettiğimiz beslenme tarzı ve polen-bal takviyesiyle bu sorunların büyük bölümünün önüne geçebileceğiz.

Merkür-Jüpiter ve Mars-Admetos kavuşumları

Merkür geri giderken Jüpiter ile kavuşum yapmıştı, şimdi düzeldi ve yolunun üzerindeki Jüpiter ile tekrar kavuşum yapacak. Hafta sonuna doğru kesinleşecek açının akciğerler, sinirler ve sinir sistemi, el ve kol bölgesi üzerindeki olumlu etkilerini, iyileşmenin çok daha ve hızlı ilerlediğini göreceğiz. Hafta sonu Mars-Admetos kavuşumu kesinleşiyor. Admetos Satürn'e benzer yavaşlatıcı, durdurucu, tıkayıcı etkileri olan bir asteroit. Satürn'den farkı aynı zamanda uyuşturucu etkisinin de olması. Admetos etkilerinde bir şeylerin ters gittiğini hissettiğimiz halde elimiz kolumuz kalkmaz ve psikolojik olarak uyuşmuş gibi olabiliriz, tuhaf bir kabullenme, başa çıkmaya yeltenmeme hissi yaşayabiliriz. Bu dönemde kas zedelenmeleri konusunda dikkatli olalım, ama hareketten de eksik kalmayalım, çok temel ve basit hareketlerle olabildiğince fazla kasımızı kullanmaya, hareket ettirmeye çalışalım. Kaslarımızı çalıştırıp dolaşımı güçlendirdiğimizde Admetos'un tıkayıcı-durdurucu etkilerinden de kaçınmış olacağız, hem damarlarımız, hem bağırsaklarımız için.

Mutlu, hareketli ve bereketli bir hafta olsun. Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle