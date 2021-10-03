Bal ve reçelin şekerlenmesi nasıl önlenir?
Bal ve reçel yeni alınmasına rağmen kısa bir süre sonra şekerleniyorsa sağlanma koşullarında bir problem vardır. Basit birkaç pratik yöntemle bal ve reçellerin şekerlenmesini önleyebilirsiniz.
03 Ekim 2021, Pazar 13:19 Son Güncelleme:
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DOĞRU ŞEKİLDE SAKLAYIN
İlk yapmanız gereken şey, reçel ve balı cam kavanozlara koymak. Kavanozun kapağının da iyi kapandığından emin olmalısınız. Ayrıca bu ürünler buzdolabında da muhafaza edilmemeli. Buzdolabına konan reçel ve bal donmaya başlar. Bu durum bir süre sonra şekerlenmeye yol açabilir. Dolayısıyla bu ürünler ağzı sıkıca kapalı cam kavanozda, güneş görmeyen, açık ve serin bir ortamda muhafaza edilmeli.
REÇELİ PİŞİRİRKEN DİKKAT EDİN
Reçellerin şekerlenmesini önlemek için henüz pişirme aşamasındayken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Reçelin suyu bu noktalardan en önemlisi. Su miktarını doğru ayarlamak gerekir. Reçeliniz ne çok sulu ne de çok yoğun olmamalı. Unutmayın ki, tam kıvamında olan bir reçel kolay kolay şekerlenmez. Reçele koyacağınız su miktarını doğru bir şekilde ayarlamak için pişirme aşamasında çok fazla su koymayın ve reçel kaynamaya başladıktan sonra bir kaşık yardımıyla damlatarak kıvamını kontrol edin. Bir diğer önemli nokta ise reçelin piştikten sonra kavanozlara doldurulması. Kavanozların kapaklarını reçel soğuduktan sonra sıkıca kapatmalısınız.
ŞEKERLENEN BAL VE REÇEL NASIL KURTARILIR?
- Bir pişirme kabına su doldurun.
- Şekerlenen bal ve reçel kavanozlarını kabın içerisine oturtun.
- İçi su dolu kabı ocağa koyun.
- Su kaynamaya başladığında ocağın altını kısın.
- Bir süre sonra reçel ya da balınızın ilk günkü görüntüsüne döndüğünü görebilirsiniz.
- Eğer reçel ve balınız buzdolabında şekerlendiyse, kavanozları buzdolabından çıkartın ve oda sıcaklığında 1 gün bekletin.