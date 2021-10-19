Balayı kampında bomba kabusu

İngiltere’de yaşayan Ukraynalı Lidiia Makarchuk (31) ve Norbert Varga (43) çifti, balayını Ukrayna’nın Karpat Dağları’ndaki ormanda kamp yaparak geçirmek istedi. İkisi çocuk 10 kişilik arkadaş grubuyla Macaristan sınırındaki bu bölgeye gittiler. Kampın ilk gecesinde büyük bir ateş yaktılar. Damat Varga fotoğraf makinesini almak için çadıra gitti. Sonra büyük bir gürültü koptu. Kamp alanı havaya uçmuştu. Gelinin erkek kardeşi Myroslav ve bir arkadaşı olay yerinde öldü.

YARDIM 1.5 SAAT SÜRDÜ

Gelin Makarchuk ağır yaralandı. Issız bir yerde olduklarından ekiplerin ulaşması 1.5 saat sürdü. Kampın altında Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın olduğu ve ateş nedeniyle infilak ettiği belirlendi. Gelinin tedavisi için bağış kampanyası başlatıldı. 35 bin dolar toplandı.

Gelin Lidiia ve arkadaşlarının patlamadan önce çekilmiş son karesi.

Bomba, 1916’da Ruslar tarafından Avusturya-Macaristan’a karşı yerleştirilmişti. Bu olay, savaşların sonsuza kadar sürme riski taşıdığını hatırlattı.