Magazin Balçiçek'le Sohbete Geldik programı Kanal D'de başlıyor!

Balçiçek'le Sohbete Geldik programı Kanal D'de başlıyor!

Magazin

Balçiçek'le Sohbete Geldik programı Kanal D'de başlıyor!

Kanal D’nin yeni programı 8 Kasım Pazar saat 12.00’de ilk bölümüyle ekranda.

02 Kasım 2020, Pazartesi 14:48 Son Güncelleme:
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Deneyimli gazeteci ve televizyoncu Balçicek İlter, her hafta konuklarını masasında misafir ediyor ve şahane sohbetiyle hafta sonlarınızı renklendirmeye geliyor. Ünlü sanatçılar, alanında uzman konuklar, en son trendler, güzelliğe dair ipuçları, moda, sağlık, spor, kısaca hayata dair her şey The Ritz Carlton İstanbul’un muhteşem atmosferi eşliğinde bu programda konuşuluyor.

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Ayrıca moderatör Balçiçek İlter, her hafta farklı ilgi alanı ve sektörlerden seçkin konuklarını bizzat yerlerinde ziyaret edecek ve en merak edilen detayları izleyicisiyle paylaşacak. Balçicek İlter’in sunumuyla “Balçicek ile Sohbete Geldik”, 8 Kasım Pazar günü saat 12.00’de Kanal D’de...


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