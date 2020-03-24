Baldır inceltmenin yolu botoks enjeksiyonundan geçiyor

Yazın geldiği ve çizmelerin ve pantolonların yerini etek ve açık ayakkabıların aldığı bu günlerde bacak estetiği en sık konuşulan konular arasında. Botoks şimdiye dek hep yüz uygulamalarıyla gündeme geldi. Şimdi ise gelişen teknolojiyle birlikte botoks baldır inceltmede kullanılıyor. Kalın baldır ve ayak bileğini inceltmenin yolları ile ilgili bilgi veren Estetik Cerrah Opr. Dr. Arif Eroğlu, kalın baldır ve ayak bileğini operasyon ile inceltmenin iki yolu olduğunu söyleyecek şu açıklamayı yaptı:

Birincisi yağların alınması, ikincisi kasların inceltilmesi. Yağların alınmasında 3D Lazer Lipoliz yöntemini tercih ediyorum. 3D Lazer Lipoliz deride sıkılık da sağladığı için bacaklar incelirken sellülitler de kayboluyor. Kalın bacakların en önemli nedeni yağ olsa da bazen baldır kasları da önemli derecede kalınlık nedeni. Bu durumda yağ dokusunun alınması incelme sağlasa da kasın kalınlığını azaltmadan tatmin edici bir inceltme elde edilemiyor.

Mikronörotomi ile kas iptali ya da kas tıraşlaması gibi cerrahi teknikler ile baldırlara cerrahi uygulamam gerekebiliyor. Her durumda baldır kaslarında incelme isteniyorsa öncelikle botoks enjeksiyonunu deniyorum.

İncelme çok tatmin edici boyutlarda olduğunda bazen hastalarım operasyonu bile iptal edebiliyorlar. Baldır botoksu güvenli, acısız ve hızlı etki gösterebilen bir uygulama.

Yaz öncesi baldır inceltmenin en iyi yolu

Opr. Dr. Arif Eroğlu, kalın bacak sorunu yaşayan kadınlara yaz öncesi baldırlarını inceltmek için acil çözüm isteyenlere botoks yaptırmalarını önerdi.

Baldır botoksu, özellikle çok kalın bir baldır yapısına sahip olan, yaz-kış görsel sorun yaşayanlar için son derece kolay bir tedavi teşkil ediyor.

Baldır botoksu kışın baldır kalınlığı nedeniyle çizme giymekte zorlananlar, yazın da etek giymekte veya açık ayakkabı kullanmakta güçlük çekenler için ideal bir çözüm.



