Baldıza cinsel istismar davasında kavga

Sapık eniştenin, 15 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın ardından tarafların yakınları arasında kavga çıktı.

ADLİYE ÖNÜ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşması, eksik evrakların tamamlanması için erteledi. Duruşma bitiminde adliye önünde karşılaşan tarafların yakınları arasında kavga çıktı. Adliyede görevli polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak kavga büyüdü.

İKİ GRUPTAN ŞİKAYETÇİ OLAN ÇIKMADI

Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Birbirlerine tekme tokat saldıran taraflar gelen takviye ekipler sayesinde ayrıldı. Polis otolarına bindirilerek adliyeden uzaklaştıran tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.



