İlk olay 2011 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre o dönem 9 yaşında olan Ş.A., Ramazan ayında teyzesine kalmaya gitti. Ş.A.'nın aynı yatakta uyuduğu 2 kuzeni sahur vakti yemek için mutfağa gitti. Bu sırada odaya gelen Y.S., küçük kızın kalçasını elledi. Arkasını döndüğünde eniştesini gören Ş.A. korkuyla odadan çıkıp, mutfaktaki teyzesinin yanına gitti. 1 gün sonra da enişte, Ş.A.'nın bacağını elledi. Küçük kızın tekme atarak, tepki gösterme üzerine Y.S. hızla odadan çıktı.

İkinci olay 2013 yılında meydana geldi. Teyzesinin oğlunun kına gecesine giden o dönem 13 yaşında olan H.A., kuzenleri ile birlikte yattığı sırada eniştesi Y.S. yanına gelmesini istedi.

Y.S., bir süre sonra H.A.'ya cinsel organına dokunmasını söyledi.

YARGILAMA BAŞLANDI

2 kardeş, korktukları için uzun süre kimseye söyleyemedikleri istismar olayını 2018 yılında ablalarına anlattı. Abla da aileye söyledi. Yapılan şikayet üzerine Y.S. hakkında cinsel istismar suçundan Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan Y.S. ile mağdur çocuklar ve Y.S. tarafından cep telefonu ile cinsel içerikli mesajlar atılarak, rahatsız edildiğini ileri süren anne A.G. (44) katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.S., "Ş.'nin söylediği tarihte ben o aileyle küstüm, konuşmuyorduk. Böyle bir şey yapmadım. Mağdurlara yönelik cinsel istismarda bulunmadım" dedi.

BİRER GÜN ARAYLA İKİNCİ TACİZ

Duruşmada eniştesi tarafından birer gün arayla 2 kez tacize uğradığını ileri süren Ş.A. ise şunları söyledi:

"2011 yılının Ramazan ayıydı. İki kuzenimle birlikte aynı yatakta yatıyordum. Kuzenlerim sahur için yataktan kalktıktan sonra yanıma eniştem gelmiş. Kalçama dokunan bir şey hissettim. Döndüğümde eniştem kalçamı elliyordu. Çok korktum. Hemen mutfağa teyzemin yanına gittim. Teyzem yemek hazırlıyordu. Bir gün sonra yine yanıma eniştem geldi. Bacaklarımı ellerken ona tekme attım. Korktuğum içi bunca yıl kimseye bir şey anlatamadım. Davacı ve şikayetçiyim."

KINA GECESİ TACİZ

Kendisinin de uyurken istismara uğradığını belirten H.A. da "2013 yılında teyzemin oğlunun kına gecesine gittim. Kuzenlerimle birlikte yedi kişi aynı odada uyuyorduk. Bu sırada eniştem beni çağırarak, yanına gelmemi söyledi. Yanına gittikten bir süre sonra eniştem elimi kendi cinsel organının üzerine koydu. Aynı odanın içindeydik. Korktuğum için kimseye bir şey diyemedim. Şikayetçiyim" dedi.

Duruşma ertelendi.

DHA