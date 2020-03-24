Balenciaga ve Yves Saint Laurent maske üretecek
Balenciaga, Yves Saint Laurent ve Gucci gibi dev moda markalarını bünyesinde barındıran Kering, sağlık personeli için maske üretme kararı aldı. Kering ayrıca İtalya'daki corona virüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına 1.1 milyon maske ve 55.000 tıbbi tulum bağışlayacak.
24 Mart 2020, Salı 17:23 Son Güncelleme:
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Lüks moda markalarını bünyesinde barındıran Kering Group, corona virüs salgınıyla mücadelede aktif rol oynama kararı aldı. Son haftalarda, dünyanın dört bir yanındaki doktorların ve sağlık personelinin kendilerini corona virüse karşı korumak için ihtiyaç duydukları yüz maskelerinin tükenmekte olduğu bildiriliyor. Balenciaga, Gucci ve Saint Laurent gibi markaların ana şirketi olan Kering maske kıtlığıyla mücadele etmek için atölyelerinde yüz maskeleri yapmaya başlayacağını doğruladı. Şirket Fransa'daki Balenciaga ve Saint Laurent'in atölyelerinin ilgili yetkililerden onay aldıktan sonra pazar günü maske üretmeye başlayacağını duyurdu.
https://twitter.com/KeringGroup/status/1241813387807424518
Kering, atölyelerin personeli için en katı sağlık kurallarına uyduğunu söyledi. Buna ek olarak, Kering, Çin'den ithal etmeyi planladığı üç milyon cerrahi maskeyi de sunarken Fransa'ya bağışlayacak. Gucci de ayrıca İtalya'daki sağlık çalışanlarına 1.1 milyon maske ve 55.000 tıbbi tulum üretmeye ve bağışlamaya söz verdi.
Şirket ayrıca uluslararası bir araştırma ve eğitim enstitüsü olan Institut Pasteur'a corona virüs araştırmalarını desteklemek için açıklanmayan bir finansal bağışta bulundu.
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