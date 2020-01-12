Balenciaga'dan yapılan bu hamle, 8 Ocak'ta açıklanan Luxury Group Kering'in 1 milyon dolarlık bağışını ve ülkenin azalan koala nüfusunun son haberlerini takip ediyor. Geçen ay, Federal Çevre Bakanı Sussan Ley, bir röportajda, "Bu bölgedeki nüfusun yüzde 30'una kadar ölmüşler, çünkü habitatları imha edilmiş" demişti. Bugün, Avustralya'nın ormanlarında yaşayan sayısız flora ve fauna ile birlikte sayı önemli ölçüde azaldı.

'Krize yanıt

Balenciaga, Instagram hesabından, yaptıkları hamle ile ilgili şu mesajı paylaştı:

"Avustralya'nın devam eden orman yangını krizine yanıt olarak, Balenciaga, savunmasız Avustralya koalasının baskısına sahip t-shirt ve kapüşonlar çıkarmaya karar verdi. Bu parçaların satışlarının yüzde 100'ü Kering Group ve Balenciaga sürdürülebilirlik uzmanları tarafından seçilen en uygun yerel koruma organizasyonuna bağışlanacak. "