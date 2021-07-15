Balerin pasta tarifi ve yapılışı: Balerin pasta nasıl yapılır?
Hem basit hem de lezzetli pasta yapmak isteyenlere 3 malzemeyle yapılan balerin pasta tarifi veriyoruz. Peki, balerin pasta nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Her bir lokmasında ayrı lezzet bulacağınız balerin pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
15 Temmuz 2021, Perşembe 11:25 Son Güncelleme:
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Mozaik pastaya benzeyen fakat çok daha kolay ve daha basit malzemelerle yapılan balerin pasta tarifi sevilen bir lezzet. Basit malzemelerle pasta yapmak isteyenler" balerin pasta nasıl yapılır?" merak ediyor. Balerin pasta tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
BALERİN PASTA TARİFİ
Balerin pasta malzemeleri
- 1 paket petibör bisküvi
- 1 paket kakaolu puding
- 3 su bardağı süt
Kakaolu pudinginizi sütle birlikte bir tencerenin içerisine aktarın. Paketin arkasında yazan şekilde karıştırarak pişirin. Pudinginizi oda sıcaklığında karıştırarak soğutun. Bir petibör bisküviye kaşık yardımıyla puding sürün. Uzun bir servis tabağı ya da streç film sarılı baton kek kalıbına bisküviyi dik bir şekilde koyun. İşlemi bisküviler bitene kadar tekrarlayın. Fazla kalan pudingi spatula yardımıyla pastanızın üzerine yayın ve güzelce kaplayın. Ardından buzdolabında en az 5 saat kadar soğutun. Soğuduktan sonra pastanızı buzdolabından alın. Verev şekilde dilimleyin. Dilerseniz üzerini kırmızı meyvelerle süsleyerek de servis edebilirsiniz.