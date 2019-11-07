Balgam daha çok sigara tüketenlerde görülür. Bunun dışında akciğer hastalıklarının da habercisi olabilir. Bu sebeple balgam başlar başlamaz bitkisel yöntemlerle tedavi edebilir hastalıktan kendinizi kurtarabilirsiniz. Balgam söktürücü bir sürü yöntem ve bitki bulunmakta. Balgam söktürücü bitkiler ve kürler haberimizde.

Balgam nedir?

Balgam, akciğer ve alt solunum yollarını koruyan mukus türüdür. Solunum yoluyla vücuda giden istenilmeyen maddeleri filtreleme görevi görür ve bölgenin nemli kalmasını sağlar. Antikor, su, protein ve bazı tuzlardan oluşan berrak ve açık renktir. Özellikle akciğer tarafından üretilen balgam öksürükle atılabilir. Geniz akıntısı ve sinüs akıntısı balgam olarak nitelendirilmez. Balgam normalde tehlikeli bir durum oluşturmaz fakat yüksek miktarda oluştuğunda solunum yolunu tıkayan etki gösterir.

Balgam neden olur?

Akciğerler hasar gördüğünde yüksek dozda balgam üretir. Yeni doğan bebeklerde balgam oluşumuna sıkça rastlanır. Bebeklerde solunum yolları ve akciğerler tam gelişmediği için kolaylıkla toz, yabancı madde ve mikropa maruz kalabilirler. Biriken mikroplar burun tıkanmasına, solunum yollarının tahriş olmasına ve genizde balgam birikmesine sebep olarak bebeklerde balgamlı öksürük meydana gelebilir.

Balgama neden olan hastalıklar:

- Astım

- Bronşit

- Zatürre

- Alerjiler

- Soğuk algınlığı başlıca balgam oluşturan hastalıklardandır.

Balgam söktürücü bitkiler

⦁ Bol bol su içmek katılaşan balgamı yumuşatarak atılmasına yardımcı olur.

⦁ Bulunduğunuz ortamı bol bol havalandırın.

⦁ Duş almak rahatlatıcıdır aynı zamanda buhara maruz kalındığından balgamı yumuşatır ve atılmasını kolaylaştırır.

⦁ Tuzlu su ile gargara yapmak boğazı temizleyeceği için balgam atımına yardımcı olabilir.

⦁ Anti-bakteriyel özelliğe sahip olan bal da çok iyi bir balgam sökücüdür. Bitki çaylarınıza bal ekleyebilirsiniz.

⦁ Bir bardak ılık suyun içerisinde 1 yemek kaşığı taze limon suyu yüksek oradan da c vitamini içermekle birlikte harika bir balgam söktürücüdür.

⦁ Kekik, rezene ve meyan kökü bitkilerinin çayları hem balgam söktürücü hem soğuk algınlığını tedavi edici hem de öksürüğü geçiricidir.

⦁ Zencefilin solunum yollarında balgam oluşmasına neden olan bakteri ve virüslerin ölmesini sağlayıcı özelliği olduğundan bir bardak süte karıştırılan bir çay kaşığı zencefil gece yatmadan önce içilmesi tavsiye edilir.

⦁ Zerdeçal, güçlü antiseptik içeriğine sahiptir. Solunum yollarında aşırı mukus üretimine neden olan bakterilerin ölmesini sağlar.

⦁ Anason bitkisinde creosol ve alpapinene maddeleri bulunmaktadır. Bu maddeler burun tıkanıklığını geçirerek, mukus oluşumunu gidermeye yardımcı olur.

⦁ Okaliptüs, öksürüğü kontrol altına alan ve solunum yollarını rahatlatan mukolitik ve balgam sökücü özelliği olan en iyi bitkilerdendir. Okaliptus yağını kaynar suyun içerisine bir kaç damla damlattığınız da buharı, burun tıkanıklığına, baş ağrısına ve nefes alma problemlerine iyi gelir.

Balgamı azaltan gıdalar

⦁ Patates, kabak ve Muz

⦁ Balık ürünleri

⦁ Kırımızı et ve beyaz et

⦁ Yumurta

⦁ Süt ve süt ürünleri ( yoğurt, peynir, tereyağ vb.)

⦁ Çorba çeşitleri (limonla birlikte tüketilmeli)

⦁ Karnabahar, kuşkonmaz ve kereviz

⦁ Sarımsak ve soğan

⦁ Ananas, portakal, greyfurt ve mandalina

⦁ Zencefil ve limon

Bu yöntemlerin hepsi destekleyici yöntemlerdir. Uzun süren ve geçmeyen balgamlar için hekime danışılmalıdır.

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