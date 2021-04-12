Balgam Yutmak Orucu Bozar mı?

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte İslam'da açık olarak belirtilmeyen durumlar insanlar tarafından merak edilmektedir. Bu gibi konular ise din alimleri tarafından yorumlanmıştır. Her Müslümanın bildiği gibi oruç tutarken bilerek vücuda yiyecek ya da içecek bir şey alınması veya cinsel ilişkiye girilmesi orucun bozulmasına neden olmaktadır.

Balgam ve tükürükler vücudumuzda salgılanan sıvılardır. Yani bunları yutmamız halinde vücudumuza dışarıdan herhangi bir madde almayız. Hanefi Mezhebine göre balgam ya da tükürük yutmak orucun bozulmasına sebep olmaz.

Fakat bilindiği üzere balgam vücudumuzdan salgılanan pis bir sıvıdır. Bu nedenle bu sıvının vücut dışına atılması daha doğru bir davranış olacaktır. Yani kişi oruçlu olsa da olmasa da balgam yutması iyi değildir. Balgam bir takım hastalıkları bünyesinde bulundurabilir. Bunun yanında tiksindirici ve mide bulandırıcı bir şey olması nedeni ile de yutulmaması gerekir.

Oruçlu iken bir kimsenin balgam yutması, yeme ve içme kategorisine girmez. Bu sebeple oruçlu iken balgam ya da tükürük yutmak orucun bozulmasına neden olmaz. Şafii mezhebi ise bu durumu biraz daha farklı bir şekilde yorumlamaktadır. Bu mezhebe göre balgam ağız kısmına kadar geldi ise ve bu şekilde yutulursa o zaman orucu bozduğu söylenir. Ancak istemsiz olarak yutulan balgam orucun bozulmasına sebep olmaz.

Oruçluyken Balgam Yutmak Orucu Zayıflatır veya Etkiler mi?

Hanefi mezhebine göre kişilerin ağız dolusu kusması, balgam yutması, burun akıntısı meydana gelmesi ya da ağzını çalkaladıktan sonra ağızda kalan ıslaklığı yutması orucun bozulmasına sebep olmamaktadır.

Ancak mezhepler bu durumları kendilerine göre yorumlamışlardır. Genel olarak ise dışarıdan yeme ve içme amaçlı vücuda bir madde alınması kesin bir şekilde orucu bozmaktadır. Bilindiği gibi balgam salgısı temiz içerikli değildir. Bu sebeple de yutulması hoş karşılanmamaktadır. Bunun yerine tükürülmesi gerekmektedir.

Balgam yutmak Hanefi mezhebine göre orucu bozmadığı için kaza orucu tutmaya gerek yoktur. Ancak Şafii mezhebine göre balgam ağıza kadar gelmişse ve bu şekilde yutulursa orucu bozar. Bu da kaza orucu tutulmasına sebebiyet vermektedir. İstemsiz bir şekilde yutulması durumunda ise kaza orucu tutulmasına gerek yoktur. Orucun bile isteye bozulduğu bir durumda kaza orucu tutmak gerekir.

İslam'a ve Diyanete Göre Oruçlu İken Balgam Yutmak

Ramazan ayının yaklaşması ile pek çok kişi hangi durumlarda orucun bozulduğunu merak etmektedir. Bu sebeple diyanetin konu ile ilgili düşünceleri araştırılmaktadır. En çok merak edilen konular arasında balgamın ya da tükürüğün yutulması halinde orucu bozup bozmayacağıdır.

Diyanete göre balgam yutmak orucun bozulmasına sebep olmaz. Fakat iyi olarak da kabul edilmez. Balgam vücut tarafından salgılanan pis bir sıvıdır. Bunun yutulması ile yeme içme gerçekleşmediği için yutulması orucu bozmamaktadır.

Balgam pis bir sıvı olması nedeni ile yutulması iyi karşılanmaz. Bu nedenle bu gibi durumlarda tükürülmesi daha doğru olmaktadır. Tükürük yutmak da orucu bozmaz. Bunun yanında tükürüğün ağızda biriktirilerek yutulması istenilen bir davranış değildir.

Bazı mezhepler de konu ile ilgili fikir ayrılığı bulunur. Hanefi mezhebine göre balgam yutmak orucu bozmazken, Şafi mezhebine göre ağıza kadar gelen balgam yutulması halinde orucu bozmaktadır. Bu gibi durumlarda ise kaza orucu gerekmektedir.