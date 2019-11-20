Balgamlı öksürüğü geçirmenin yöntemleri
Kış aylarının gelmesiyle hastalıklar sıklaşmaya başladı. Mevsim değişimleri, sıcaklığın mevsim değişikliğinin üzerinde seyretmesi tam olarak hastalık habercisi olarak görülüyor. Bu günlerde salgın olan üst solunum yolları hastalıkları gün geçtikçe çoğalıyor. Uyku kalitemizi bile etkileyen balgamlı öksürüğü geçirmenin yöntemleri mevcut. Eğer " balgamlı öksürüğü geçirmenin yöntemleri, balgamlı öksürüğün tedavi yöntemlerini" arıyorsanız detaylar haberimizde.
Öksürük hemen hemen her insanı olabildiğince rahatsız eder. Balgamlı öksürük bu problemin daha çok büyümesine sebep olur. Balgamlı öksürük problemi yaşıyorsanız ve balgamlı öksürüğü geçirmenin yöntemlerini arıyorsanız haberimize göz atın.
Balgamlı öksürüğü geçirmenin yöntemleri
- Bol miktarda su tüketmek öksürüğü biraz da olsa hafiflemesine yardımcı olacaktır.
- Ilık suya limon ve bal koymak balgamlı öksürüğün geçmesine yardımcı olabilir.
- Ihlamur çayı gün içerisinde 2 veya 3 kere tüketildiğinde balgamın geçmesine yardımcı olacaktır. İçerisine limon ve bal karıştırmanız hem tadını güzelleştirecek hemde balgamı daha çabuk atmanızı sağlayacaktır.
- Bir çay kaşığı kadar taze çekilmiş karabiber , 2 yemek kaşığı kadar bal ile bir fincanda karıştırılır. Üzerine kaynar su dökülür. 15 dakika kadar demlendikten sonra süzülür ve içmeye hazır hale gelir. Balgamlı halde gelen öksürüğü geçirmek için ideal bir içecektir.
- Kekik yaprağı , ispatlanmış bir öksürük ilacıdır. İçine bal katılmış kekik çayı daha faydalı olacaktır.
- Keten tohumlarını suda yoğun, yapışkan bir gel olana kadar kaynatın, bu boğazınızı ve bronş kanallarınızı yumuşatacaktır. Bal ve limon da antibiyotik görevi görüyor ve şurubu süper yumuşatıcı yapıyor. Hazırlamak için bir fincan suda 2-3 yemek kaşığı keten tohumunu koyulaşana kadar kaynatın. Süzün ve 3 yemek kaşığı bal ve aynı miktarda limon suyu ekleyin. Az gelirse 1 yemek kaşığı daha ekleyebilirsiniz.
- Bal katarak içtiğiniz ılık süt , öksürüğünüzü alır ve boğazınızı tamamen rahatlatır. Boğazınızdaki gıcığı ve öksürüğün gelmesini engeller.
- Bademleri rondo yardımıyla parçalayın. Bir kaç çay kaşığı parçalanmış bademi , bir fincan portakal suyu ile karıştırın.
- Gün içerisinde 2 fincan ada çayı içmek balgam sökmeyi kolaylaştırır.
- Sıcak duş almak öksürüğünüzü kesmeye çok iyi gelecektir.
Bu haberi de okudularÖksürüğü ne keser? Öksürüğü evde tedavi edecek doğal yöntemler
Bu haberi de okudularAkut bronşit nedir? Akut bronşit belirtileri nelerdir?