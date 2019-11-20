Balgamlı öksürüğü geçirmenin yöntemleri Kış aylarının gelmesiyle hastalıklar sıklaşmaya başladı. Mevsim değişimleri, sıcaklığın mevsim değişikliğinin üzerinde seyretmesi tam olarak hastalık habercisi olarak görülüyor. Bu günlerde salgın olan üst solunum yolları hastalıkları gün geçtikçe çoğalıyor. Uyku kalitemizi bile etkileyen balgamlı öksürüğü geçirmenin yöntemleri mevcut. Eğer " balgamlı öksürüğü geçirmenin yöntemleri, balgamlı öksürüğün tedavi yöntemlerini" arıyorsanız detaylar haberimizde.