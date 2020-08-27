Balığa doyacağız! Bu yılın sürprizi palamut

Balık avlama yasağı 1 Eylül’de bitiyor. Gırgır ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için av yasakları, 15 Nisan 2020’de başlamıştı. Bu süre zarfında balıkçılar gemileri ile ağlarının bakımlarını yaptılar ve av sezonunun açılacağı günü adeta dört gözle beklediler. Binlerce balıkçı artık ‘vira bismillah’ demek için sabırsızlanıyor. Esnaf bu sezondan umutlu. Geçen yıl hamsi, istavrit ve lüferin yoğunlukta olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu yıl ise palamutun sürpriz yapmasını bekliyor.

Denizden ne çıkarsa ihraç ederiz

Türkiye balık ihracatına da öncelik veriyor. Geçen yıl 1 milyar doları aşan ihracatta en önemli pazarlar arasında Hollanda, Italya, Rusya, Almanya, Japonya, Yunanistan, ABD ve Çin gibi ülkeler yer aldı. 35 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Osman Kocaman, “Avrupa, Uzakdoğu ve Kuzey Amerika’ya ihracat yapıyoruz. Ihraç ürünlerimizin arasında karides, kurbağa ve salyangoz gibi çeşitler de var. Yani denizden ne çıkarsa ihraç ediyoruz” dedi. Ahmet Tuncay Sagun ise “2020’de beklenmedik sorunlar nedeniyle piyasalar etkilenmiş olsa da ihracatta toparlanma görüyoruz. Her yıl sektör yüzde 15-20 büyüyor” diye konuştu.

Çinekop ve istavrit

Balık sezonunun açılmasıyla vatandaşın balığa doyacağını belirten Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, “Palamutun bol olduğu sene hamsi çok fazla olmaz, çünkü palamut hamsiyi yer. Bunun dışında çinekop ve istavritin de bu sene bol olmasını bekliyoruz. Böyle olursa vatandaşımız ucuz ve zengin protein kaynağı olan balığa doyacaktır. Aksi takdirde balık az olduğu an ya da sezon bittiği an balık fiyatları artışa geçiyor. Bu durum tüketicinin alım gücünü de etkiliyor” dedi.

Hopa'dan İğneada'ya kadar

Balık sezonunun bereketli geçmesini beklediklerini belirten Group Sagun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun da bu yıl palamutun yılı olacağını söyledi. Sagun, “Hatta ‘son yılların görülmemiş palamudu olacak’ desek, daha doğru olur. Şöyle ki Hopa’dan Iğneada’ya kadar Karadeniz’de palamut var. Bu yıl balık bol olacak, ağlar balıklarla dolacak. Palamut balığı bol olduğunda tüm sofralara girebilen ve sevilerek tüketilen zengin bir protein kaynağı” dedi.

Az olursa fiyat artar

Balıkta kişibaşı tüketimin çok az olduğunu dile getiren Osman Kocaman, “Eskiden dağıtım sorunu vardı ve insanlar balık tüketemiyordu. Ancak bu sorun ortadan kalktı. Geriye ekonomik gerekçeler kalıyor. Yani balık az olunca fiyatı artıyor. Bir gün 10 lira olan palamut, ertesi gün 20 lira olabiliyor. Biz bu nedenle marketlerde dondurulmuş ürünlerimizi de satışa sunuyoruz. Içinde hiçbir katkı maddesi olmayan ürünler, 12 ay boyunca sabit fiyata satılıyor” diye konuştu.

12 ay boyunca yenebilir

'Bu yıl balığa doyacağız’ diyen Sagun, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili ancak buna rağmen dünyanın en az balık tüketen ülkelerinden birisiyiz. Bu çok üzücü. Rakamlara bakarsak, Türkiye’de kişi başı yılda 6-8 kilogram (kg) balık tüketilirken, bu Avrupa Birliği’nde ortalama 24 kg, ABD’de 28 kg ve Japonya’da da 75 kg. Ayrıca balık yemek için av sezonunu beskide kaldı. Artık 12 ay boyunca tezgahlarda gerek taze gerekse taze dondurulmuş balıklar var.”







