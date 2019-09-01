Balığın kafasından çıkarılıp 10 TL’ye satıyor

Karadeniz’de nadir avlanan bir balık türü olan ’eşkina kötek’ balığının kafasında taşıdığı taşların böbrek taşı rahatsızlığına iyi geldiğine inanılıyor.

Özellikle aktarlarda satılan bu taş, balığın kafatasının ikiye bölünmesiyle orta kısımdaki kıkırdaksı doku içerisinden çıkarılıyor. Nadir olarak balıkçıların ağına takılan bu balığın kafasından çıkarılan taşlar, un kıvamına gelecek kadar dövüldükten sonra limonda bekletilip içildiğinde böbrek taşını düşürdüğüne inanılıyor.

Antalya’da tanesi 10 TL’den satışı yapılan taşlara ise olan ilgi oldukça yoğun. Birleşmiş Aktar, Baharatçı ve Üreticileri Derneği üyesi Mustafa Uzun, nadir bulunması nedeniyle tane olarak satıldığını belirtti.

'ZOR BULUNDUĞU İÇİN FİYATI YÜKSEK'

Taşın özelliğinin halk arasında bilindiğini belirten Mustafa Uzun, "Bu taş balığın iki gözünün arkasından çıkarılan küçük taşlardır. Belli zamanlarda yakalanan bu kötek ya da eşkina denilen balıktan elde edilir. İstisna ve zor bulunduğu için fiyatı biraz yüksektir. 10-15 TL arasında satılıyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşların birbirine tavsiye ettiği bir taştır" diye konuştu.

Uzun, yıllardır bu taşı sattıklarını ve olumsuz bir geri dönüş almadıklarını da anlattı.

DHA