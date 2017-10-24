Balığın tazeliğini ilk bakışta anlamak mümkün



‘‘Balığın solungacını kırmızı mürekkep ile boyuyorlar’’



‘‘Taze balıklarda pullar vücuda yapışıktır’’

En iyi besin kaynaklarından olan balık; vitamin, protein, yağ asitleri ve mineraller bakımından oldukça zengin. Et ürünlerinin aksine balık bekletildiğinde lezzeti artmıyor aksine sağlık açısından risk grubuna giriyor. Balığın faydalarından yararlanmanın en iyi yöntemi, bekletilmeden tüketilmesi, hemen tüketilemeyecek balıklar ise mutlaka dondurulmalı ve buz içine konulmalı.Balık tezgahlarında yaşanan aldanmalara karşı uyarıda bulunan Kılıç Deniz İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, “Balığın parlak bir görünüm kazanması için tezgâh ışıkları oldukça yanıltıcıdır. Bu yüzden tezgâhtan uzaklaşarak balığa bakılması gerekir. Aynı zamanda tezgahtaki balıklara devamlı su serpildiği için parlak görünebilir. Balığın tazeliğini anlamak için üzerine dokunun, meydana gelen çukurluk anında düzeliyorsa balık tazedir. Bayat balıklarda bu iz kalır’’ dedi.Taze balığın solungaçlarının canlı kırmızı renkte olduğunu belirten Kızıltan; ‘‘Balık bayatladıkça solungaçlarındaki canlı kırmızı renk değişir. Ancak balıkların daha taze görünmesi için solungaçlarını kırmızı mürekkeple boyuyorlar. Solungaçlardan akan kırmızı rengi herkes kan zannetse de aslında bu mürekkep oluyor. Bu tarz aldatmalara yönelen tezgahlardan kesinlikle balık almayın” dedi.Derisi buruşan ve parlaklığını yitiren balığın da bayat olduğunu belirten Kızıltan, sözlerine şöyle devam etti: “Taze balığın gözleri dışa bombeli olur. Aynı zamanda taze balığı başından tutup kaldırınca kuyruğu dimdik durur. Bayat balığı aynı şekilde kaldırınca kuyruk kısmı aşağı sarkar. Pullu balıkların pulları tazeyken vücuda yapışıktır. Elinizi, kafadan kuyruğa doğru sürterken pulların çıkmaması gerekir.”