Balık ağına yat takıldı

Akdeniz açıklarında balık avlayan trolün ağına yaklaşık 10 metrelik yat takıldı. Şaşkınlık yaşayan balıkçılar yatı Mersin Taşucu Limanı'na getirmek zorunda kaldı

25 Şubat 2019, Pazartesi 14:24 Son Güncelleme:
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Balık ağına yat takıldı

Akdeniz açıklarında Türk karasuları içinde balık avlayan Faruk Reis adlı trolün ağına yaklaşık 10 metrelik bir yat takıldı. Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar yatla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Taşucu Limanı'na geldi.

Yat burada ağlarla sarılı olduğu halde vinçle limana çıkarıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kayıtlı olduğu öğrenilen "İmge" isimli yat ile ilgili Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesi sürüyor. 

İHA

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