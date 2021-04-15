Balık avı sezonu bitti, son balıklar hale geldi
Balık avı sezonu 15 Nisan itibariyle sona erdi. Sezonun son balıkları Beylikdüzü'ndeki Su Ürünleri Hali'ne getirildi.
15 Nisan 2021, Perşembe 07:25 Son Güncelleme:
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Balıkçılar ise sezonun bereketli geçtiğini söyledi. Balıkçı Mahmut Uçan, "Bu sezon çok bereketli geçti. Palamut, hamsi, çinekop bu sene çok boldu. Bu gün son gün artık kapandı" diye konuştu.
Bir diğer balıkçı Aydın Bahadır da, "Bu sene Allah'a şükür çok iyi geçti. Bu sene en çok hamsi, palamut, istavrit bol oldu" dedi.
İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL,(DHA)