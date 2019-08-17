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Balık, brokoli ve patates zehirledi! Hastanelik oldular

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki otelde konaklayan 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

17 Ağustos 2019, Cumartesi 17:15
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Balık, brokoli ve patates zehirledi! Hastanelik oldular

Kuşadası'nda hizmet veren 250 kişi kapasiteli otelde konaklayan 21 kişi, dün akşam gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanların sağlık durumunun iyi olduğu, 244 kişinin taburcu edildiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılanların balık, brokoli ve patates salatasından oluşan menüden yediği öğrenildi. Bu menüdeki yiyeceklerden numune alınacağı kaydedildi.

DHA

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