Balık, brokoli ve patates zehirledi! Hastanelik oldular
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki otelde konaklayan 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kuşadası'nda hizmet veren 250 kişi kapasiteli otelde konaklayan 21 kişi, dün akşam gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanların sağlık durumunun iyi olduğu, 244 kişinin taburcu edildiği belirtildi.
Hastaneye kaldırılanların balık, brokoli ve patates salatasından oluşan menüden yediği öğrenildi. Bu menüdeki yiyeceklerden numune alınacağı kaydedildi.
DHA