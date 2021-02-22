Balık burçlarının doğum günü kutlu olsun!

Hayal gücü oldukça geniş ve yaratıcı olan Balık burçları sanat gücü oldukça yüksek kişilerdir. Artistler, şairler ve ressamlarda Balık burcu vurgusunu sıklıkla görürüz. Aynı zamanda mistik ve spiritüel konulara olan yatkınlıkları 6. hislerinin de yüksek olmasını sağlar.

Zarif, kibar, romantik, şefkatli ve empatik yönleri ile çevrelerinde tanınırlar. Özünde sevgi yatan bu burçta özellikle ilahi olan ile bütünleşme, tamamlanma enerjisi yoğundur. O yüzden kendini akışa bırakabilen en iyi burçtur. Burç sembolünde de gördüğümüz iki farklı yöne bakan balıklar bu dünyadaki ve öte âlem boyutunda olan manevi gücünü anlatır.

Balık burcu mitolojisi

Yunan mitolojisine göre özellikle Koi balığı ile sembolleştirilen Balık burcu Afrodit (Venüs) ve oğlu Eros’un (Cupid) canavar Typhon ile savaşını anlatır. Tüm Tanrılara saldıran canavardan kaçmak için birer balığa dönüşürler. Uzun süren kovalamacada birbirlerini kaybetmemek için kuyruklarından bağlarlar. Efsaneye göre tehlikeyi uzaklaştırdıkları için Afrodit, Balık’a olan minnettarlığını göstermek adına onları gece göğüne koyar. Bu efsaneden dolayı Balık Takımyıldızı ‘Venüs ve Cupid’ olarak da bilinir.

Güneş Balık burcunda kendini nasıl ifade eder?

Kararlarını duyguları ile alan, çevresine karşı hassas bir yapı ile ifade eder. Fedakârdır. Bütünün hayrını önceliği yapar ve çoğunlukla kendi istek ve arzularını feda eder, bu yüzden suistimale de biraz açıktır. Hayal gücü ve maneviyatı güçlüdür. Yaratıcıdır.

Güneş’in Balık burcu transiti hepimizi nasıl etkiler?

Güneş’in 18 Şubat-20 Mart arası seyahat edeceği Balık burcunun yükselen burcumuza göre etkilerine bakacak olursak;

Yükselen Koç: Balık burcu 12.evinizi aydınlatacağı için arka planda kalan, göremediğiniz, kontrol edemediğiniz konuları ayrıca sağlığınız ile ilgili konuları ön plana çıkartabilir.

Yükselen Boğa: Balık burcu 11.evinizi aydınlatacağı için arkadaşlarınız ve sosyal gruplardaki iletişiminizde daha aktif olacağınız bir dönem başlayabilir.

Yükselen İkizler: Balık burcu 10.evinizi aydınlatacağı için kariyerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir.

Yükselen Yengeç: Balık burcu 9.evinizi aydınlatacağı için yabancılarla yapılan işleriniz, yurtdışı seyahatleri veya yükseköğrenim ile ilgili konular ön plana çıkabilir.

Yükselen Aslan: Balık burcu 8.evinizi aydınlatacağı için ortaklaşa gelirleriniz, banka ve kredilerle ilgili konular ön plana gelebilir.

Yükselen Başak: Balık burcu 7.evinizi aydınlatacağı için ikili ilişkiler ve ortaklıklarınızla ilgili konular ön plana gelebilir.

Yükselen Terazi: Balık burcu 6.evinizi aydınlatacağı için günlük işleriniz, varsa çalışanlarınız ve sağlığınızı ilgilendiren konularda gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Akrep: Balık burcu 5.evinizi aydınlatacağı için hobileriniz, aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili konular ön plana çıkabilir.

Yükselen Yay: Balık burcu 4.evinizi aydınlatacağı için eviniz ve büyükleriniz ile ilgili konularda ön plana çıkabilir.

Yükselen Oğlak: Balık burcu 3.evinizi aydınlatacağı için kısa seyahatleriniz veya iletişim ile ilgili konular ön plana gelebilir.

Yükselen Kova: Balık burcu 2.evinizi aydınlatacağı için maddi gelirleriniz ve sahip olduğunuz değerlerle ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Balık: Balık yükselen burcunuz olduğu için kişiliğiniz, sağlığınız ve dış görünüşünüz ile ilgili konuları hayatınızda ön plana çıkartıp aydınlatacaktır.

Hepinize sağlıklı, sevgi dolu bir hafta diliyorum.

Sevgilerimle..







