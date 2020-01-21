Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız balık çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. Tam bir şifa deposu olan balık çorbası tarifi aynı zamanda soğuk algınlığı hastalıklarında hızlıca iyileşmenize yardımcı olacaktır. Eğer balık çorbası tarifi arıyorsanız ve balık çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "balık çorbası tarifi, balık çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Balık çorbası tarifi

Balık çorbası yapılışı

- 1 adet orta boy levrek balığı

- 6 su bardağı su

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 adet kuru soğan

- 1 adet büyük boy havuç

- 1/2 demet maydanoz

- 1 adet defne yaprağı

- 1 adet kereviz sapı

- 1/2 çay kaşığı zerdeçal

- 1/2 çay kaşığı kişniş tohumu

- 1 diş sarımsak

- 1 çay kaşığı tane karabiber

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 adet limon suyu

Balık çorbası terbiyesi için:

- 1 adet limon suyu

- 1 adet yumurta sarısı

Balık çorbası yapılışı

Levrek balığını ayıklayıp, temizleyin. Balığı tencereye alın ve soğuk suyu ekleyin. Kereviz sapı, kabuğunu soyduğunuz havuç ve soğanı gelişi güzel doğrayın. Doğranmış sebzeleri, maydanoz, tane karabiber, sarımsak, defne yaprağı, limon suyu, zerdeçal, kişniş tohumu ve tuzu tencereye koyun. Son olarak zeytinyağını ekleyin. Lezzetli bir balık suyu elde etmek için bütün sebzeler ve balığın bütün parçaları özünü verene kadar orta ateşte kaynatın. Haşlanan balığın etini bir servis tabağına çıkartın ve küçük parçalar halinde didikleyin. Lezzetini alan balık suyunu bir süzgeçten geçirin ve pürüzsüz bir hal elde edin. Çorbaya rengini verecek olan küçük sebze parçaları çorbamıza lezzet verecektir. Balık suyunu tencereye alın. Terbiyesi için; yumurta sarısı ve limon suyunu hızlıca karıştırın. Sıcak durumda olan balık suyu ile azar azar karıştırıp, ılıklaştırarak çorba tenceresine aktarın. Terbiyesi ile birlikte 10 dakika daha kısık ateşte kaynattınız. Sıcak olarak servis edin.

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