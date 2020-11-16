Beden Sağlığı Balık çorbasına talep arttı! Bağışıklığı destekliyor

Balık çorbasına talep arttı! Bağışıklığı destekliyor

Beden Sağlığı

Balık çorbasına talep arttı! Bağışıklığı destekliyor

Sinop’ta Kovid-19 salgını sonrası vücut bağışıklığını desteklediği bilinen balık çorbasına olan ilgi arttı.

16 Kasım 2020, Pazartesi 23:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Havaların soğuması ve corona virüs vakalarının yeniden artış göstermesiyle vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren yollar arıyor. Uzmanlar hastalıklara karşı koruyucu özelliği olan pek çok çorba öneriyor. Uzmanlar tarafından virüsten korunmanın önemli yollarından biri de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve korunması olarak açıklanırken, içerisinde bulunan protein, vitamin, mineral, içeren balık çorbasını zengin bir besin haline getirirken, bağışıklık sistemini güçlendirmesi de balık çorbasına olan ilgiyi arttırdı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Balık çorbası tam bir vitamin deposudur

Sinop’ta esnaflık yapan Akın Öz salgın sonrası balık çorbasına olan ilginin arttığını belirterek, "Çorba kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerindendir. Hem içenin içini ısıtır hem de birçok hastalığa karşı direnç sağlayıp antibiyotik görevi üstlenir. Balığın bol olduğu şu günlerde, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar balık çorbasına yöneldi. Balık çorbası tam bir vitamin deposudur. Şu anda levrek balığından yapıyoruz çorbayı. Çorbanın içerisinde levrek balığı, tereyağı, yeşil soğan, havuç, patates, kekik, karabiber, defne yaprağı, maydanoz var tam bir şifa kaynağı balık çorbası bağışık sisteminin güçlendirilmesi için sıklıkla tüketilen yemeklerimizden biridir. Corona virüse karşı uzmanlar da zaman zaman önerilerde bulunarak sıklıkla tüketilmesini belirtiyorlar. Bazı müşterilerimiz evlerine bile servis istiyorlar. İşlerimiz Allaha şükür çok iyi" dedi.

SİNOP (İHA) 


İlgili Haberler
Balık çorbası tarifi: Balık çorbası nasıl yapılır?


Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Boyundan kaynaklanan baş ağrıları hakkında bilmeniz gereken 8 şey
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Ahmet Özyazgan
Corona virüs ve kök hücre
Ahmet Özyazgan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Corona virüs geçirenler yine de aşı yaptırmalı mı?