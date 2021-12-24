Balık fiyatlarına 'kar' etkisi! Fiyatlar düşecek

Yurdun bazı kesimlerinde yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de balıkçılar bu durumdan memnun. Karın yağması ile birlikte deniz suyu sıcaklığı düşerken, balıklar da lezzetlendi. Bu durumdan en çok balıkçılar memnun olurken, tezgahlarda balık bolluğu yaşanması bekleniyor. Balık fiyatlarında önümüzdeki günlerde düşüş yaşanmasını beklediklerini belirten balıkçıklar, rakamın ise 10 ile 30 TL arasında gerileyeceğini söylüyor.









"BUNDAN SONRA LEZZETLİ BALIK YİYECEĞİZ"

Denizlerde balığın bol olduğunu vurgulayan balıkçı Muammer Arduç, “Kar yağmaya başladı ve artık balığın kulağına kar suyu kaçtı. Bu saatten sonra artık lezzetli balık yiyeceğiz. Bir hafta içerisinde tezgahlarımızda bolca balık göreceğiz. Bu ara balık fiyatlarında yükseliş var. Fakat önümüzdeki günlerde fiyatlarda 10 ile 30 TL arasında düşüş bekliyoruz. Şu anda istavritin kilosu 40 TL, hamsi 40 TL, çinakop 60-65 TL arasında değişiyor. Şayet, havalar böyle devam ederse önümüzdeki günlerde çinakop 40 TL, hamsi 25, istavrit ise 25 TL'ye kadar düşer” diyerek sözlerini tamamladı.



