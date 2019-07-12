Balık tutmak isterken 30 metrelik uçurumdan düştü

Arkadaşlarıyla Hamsilos mevkisine balık tutmaya giden Zeki Altun (60), kayalıklarda bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten denize düştü. Altun’un düştüğünü gören arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi, Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KURTARILDI

Düştüğü yerden Sahil Güvenlik botuna alınmaya çalışılan Altun, olumsuz hava şartları nedeniyle kurtarılamadı. Bunun üzerine sedyeye konulan Altun, kurtarma ekiplerince bir saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla yukarıya çekilerek kıyıda bekleyen ambulansa taşındı. İlk müdahalesi burada bulunan sağlık ekiplerince yapılan Altun, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA