Etkinlik Rehberi Balık Tutuyorum oyunu

Balık Tutuyorum oyunu

Etkinlik Rehberi

Balık Tutuyorum oyunu

Balık Tutuyorum oyunu, çocuğunuza el - göz koordinasyonunu sağlama, yön bulma kabiliyetini geliştirmesi, ince ve kaba motor gelişimi aynı anda tetiklemesi gibi birçok fayda sağlıyor. Bu oyun 3 yaş ve üzeri için uygundur.

29 Mart 2021, Pazartesi 11:15 Son Güncelleme:
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Balık Tutuyorum oyunu için malzemeler şöyle:

  • Makas
  • Ataş
  • Yapıştırıcı
  • Küçük mıknatıs
  • İp
  • Küçük ponpon top
  • Uzun çubuk
  • Renkli elişi kâğıtları
  • Kalemler

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla birlikte renkli kâğıtlar üzerine fazlaca balık çizin ve kesin. Dilerseniz internetten balık çizgi çalışmaları bulup yazıcıdan çıkartabilirsiniz. Bu balıkları çocuğunuz dilediği gibi süsleyebilir. Boyadığınız bu balıkların renklerine göre üstlerine ataşları takın.

Uzun çubuğun ucuna ipi bağlayın. İpin ucuna küçük ponpon topu yapıştırın ve bu ponpon topun altına da mıknatısı yapıştırın. Oltamız da hazır! Şimdi çocuğunuzdan olta ile balıkları tutmasını isteyin.

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