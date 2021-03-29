Balık Tutuyorum oyunu için malzemeler şöyle:

Makas

Ataş

Yapıştırıcı

Küçük mıknatıs

İp

Küçük ponpon top

Uzun çubuk

Renkli elişi kâğıtları

Kalemler

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla birlikte renkli kâğıtlar üzerine fazlaca balık çizin ve kesin. Dilerseniz internetten balık çizgi çalışmaları bulup yazıcıdan çıkartabilirsiniz. Bu balıkları çocuğunuz dilediği gibi süsleyebilir. Boyadığınız bu balıkların renklerine göre üstlerine ataşları takın.

Uzun çubuğun ucuna ipi bağlayın. İpin ucuna küçük ponpon topu yapıştırın ve bu ponpon topun altına da mıknatısı yapıştırın. Oltamız da hazır! Şimdi çocuğunuzdan olta ile balıkları tutmasını isteyin.