Balık avlanma yasaklarının sona ermesi ile sofralarımızda da balık sezonu başladı. Ancak soframıza çeşit çeşit omega-3 kaynaklarını koyarken deniz ürünlerinin hatalı muhafaza edilmesi, iyi pişirilmemesi veya iyi temizlenmemesi sonucu oluşan enfeksiyonlara bağlı besin zehirlenmelerine de açık hale gelebiliriz. Peki bu balığın yanında yoğurt yemek zehirler efsanesi de ne, hiç düşündünüz mü?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Şahin, balık yanında yoğurt, peynir gibi süt ve süt ürünleri tüketmenin balıktan zehirlenmeye yol açtığı üzerine oluşan şehir efsanesi hakkında şu değerlendirmede bulunuyor:

"Eğer tükettiğiniz balık bayatsa, balıkla beraber tükettiğiniz yoğurt, peynir gibi süt ürünleri balığın bu bayat etkisini daha ön plana çıkarır. Bu da zehirlenmeyi daha erken fark etmenizi sağlar. "

Bu haber ilginizi çekebilir: MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya açıkladı: Hangi ayda hangi balık yenir?

BALIĞIN YANINDA YOĞURT YEMEK ZEHİRLER Mİ?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül "Balığın yanında yoğurt gibi süt ve süt ürünlerinin zehirlenmeye yol açtığı yönündeki bilgiler hatalıdır." diyor ve konuyu şu şekilde açıklıyor:

"Balığın yanında yoğurt tüketmenin zehirleyeceğine dair bilgiler şehir efsanesidir. Bu şehir efsanesi muhtemelen geçmişte yayınlanmış doğru olmayan, ispatı olmayan yorumlar ve kaynaklar nedeniyle ortaya çıkmıştır. Ancak balığın yanında yoğurt tüketilmesinin zehirlenmeyi artıracağına dair herhangi bir bilimsel kanıt gösterilmemiştir."

YOĞURT ZEHİRLENMEYİ DAHA ERKEN FARK ETMENİZİ SAĞLAR!

Taze olmayan meyve ve sebzeleri tüketmemek gerekir. Balıkla beraber yoğurt yenilmesi değil, hijyenik ortamlarda ve yeterince pişirilmemiş balık tüketmek, doğru muhafaza edilmemiş balık tüketmek zehirler. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Şahin, konu hakkında şu değerlendirmede bulunuyor:

"Aldığınız balık bayatsa veya çok beklemişse, balıkla beraber tükettiğiniz yoğurt gibi süt ürünleri balığın bu bayat etkisini daha ön plana çıkarır. Bu da zehirlenmeyi, balığın bayat olduğunu daha erken fark etmenizi sağlar.

Bu haber ilginizi çekebilir: Balık zehirlenmesine ne iyi gelir? Balık zehirlenmesi nasıl düzelir, nasıl geçer?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ergönül, deniz ürünleri alırken dikkat etmemiz gerekenleri şu şekilde açıklıyor:

Deniz ürünü marketten alınıyorsa, mutlaka son kullanma tarihine bakın.

Balıkçıdan alınıyorsa, mutlaka balığın ne zaman geldiği sorulmalı.

Balık alındıktan sonra pişirme öncesinde de tekrar kokusuna bakmak gerekir.

Solungaçları ve vücut yapısının dağılmış olmamasına dikkat edilmeli.

Bu haber ilginizi çekebilir: Taze balık ve bayat balık arasındaki farklar nelerdir? Zehirlenmelere karşı balıklar nasıl saklanmalı?

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.