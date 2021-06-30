Balık yağı kullanmak şart mı?

Omega – 3 yağ asitleri DHA ve EPA ihtiyacı balık yağı ile karşılanabilir

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması verilerine göre 15 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 8,2’sinin haftada 2-3 kez, yüzde 27’sinin haftada 1 kez, yüzde 35,8’inin ayda 1-3 kez ve yüzde 19’unun da ayda 1’den az balık tükettiği, yüzde 8,8’inin ise hiç balık tüketmediği belirlenirken Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı bir yaşam için her hafta 1 – 2 porsiyon balık yemeyi öneriyor.

Bu çerçevede balıketinin rahatlıkla çiğnenebilir olması ve kolay sindirimi, çocuklar ve yaşlılar için ne kadar önemliyse özellikle av yasağı dönemlerinde çiğnenebilir ve şekersiz balık yağı da Omega – 3 yağ asitlerinden DHA ve EPA ihtiyacını karşılamak adına aynı işlevi görüyor.

Balık yağının vücuda etkisini değerlendiren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer; “Balık yağının içinde bulunan Omega – 3 yağ asitleri EPA ve DHA, insan vücudunda birçok temel işlevi olan çoklu doymamış yağ asitleridir. İnsan vücudunda üretilemedikleri için dışarıdan alınmalıdır. EPA ve DHA, kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. DHA, normal beyin fonksiyonlarının ve normal görme yetisinin korunmasına katkı sağlar. Dolayısıyla, gelişim çağındaki çocuklar için olmazsa olmazdır” dedi.

Günlük 250 mg EPA+DHA alınmalı

Yapılan bilimsel çalışmalar, kullanım süresinin sınırlanmasına dair bir aralık vermemekle birlikte düzenli kullanımın faydalı olacağına işaret ediyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) 2 – 18 yaş arasında çocuklar için günlük 250 mg EPA+DHA miktarında Omega 3 alımı öneriyor.

IFOS Onayı Önemli

Balık yağı tüketileceği zaman mutlaka ürünün saflığını, stabilitesini, içeriğini ve konsantrasyonunu değerlendiren IFOS onayı aranması gerekiyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları

ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer

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