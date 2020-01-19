Balık yağı sperm sayısını artırıyor

Güney Danimarka Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, balık yağı takviyelerinin erkeklerin testislerini büyütüp sperm sayısını artırabileceğini iddia ediyor.

Omega-3 yağ asitleri içeren hapları alan erkeklerin testislerin 1.5 mm daha büyük olduğu ve ortalama 0.64ml daha fazla sperm boşaldığı bulundu. Yaş ortalaması 18 olan erkekler, son 90 günün en az 60'ında balık yağı tükettiler.

Daha büyük testisler ve daha fazla sperm oluşumu, daha yüksek testosteron seviyeleri ve daha iyi doğurganlıkla bağlantılı, ancak çalışma erkeklerin ne kadar verimli olabileceğini test etmiyor.

Daily Mail'in haberine göre, Güney Danimarka Üniversitesi'nden araştırmacılar, çalışmalarını fitness testinden geçen bin 679 genç Danimarkalı erkek üzerinde gerçekleştirdi. Erkeklerin her biri cinsel yolla bulaşan hastalıklar için tarandı, fiziki muayeneleri yapıldı, sperm örnekleri verdi ve daha sonra diyetleri ve yaşam tarzları hakkında soruları yanıtladı. Balık yağı takviyesi kullanıcıları olan erkeklerin ortalama bir boşalmada öncekinden daha fazla sperm ürettiğini buldu.

Araştırma, Amerikan Tabipler Birliği tarafından JAMA Network Open dergisinde yayınlandı.

Erkekler doğurganlığı artıran ipuçları

- Meyve ve sebze, vücutta antioksidan görevi gören C ve A vitaminleri, polifenoller, magnezyum, folat ve lif gibi besinler açısından zengindir. Araştırmalar, sperm hücrelerinde antioksidanların alımı arasında, hasarı nötralize ederek azaltmaya yardımcı olan doğrudan bir ilişki olduğunu söylüyor.

- Çinko, selenyum ve C vitamini açısından zengin yiyecekler yiyin. Çinko, et, peynir, kabuklu deniz ürünleri kepekli tahıllar ve fındık gibi gıdalarda bulunabilir. Beslenmede Selenyum, Brezilya fıstığı, balık, kümes hayvanları ve yumurta gibi gıdalarda bulunur. Bu mineral normal sperm üretimi ve gelişimi için gereklidir ve erkekler günlük olarak tüketmelidir. Araştırmalara göre, yetersiz çinko alımı, düşük sperm sayısı ve azalmış testosteron seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir.

- Süt ürünlerini sınırlayın. Süt ürünlerinin sperm üretimi ile ilişkili olarak alınması biraz tartışmalıdır, ancak teori, tükettiğimiz sütün yaklaşık yüzde 75'inin hamile ineklerden geldiği için, sperm üretimini etkileyebilecek yüksek düzeyde doğal olarak oluşan östrojenler olabileceği düşünülmektedir.

- Et alımını sınırlayın. Tam olarak kanıtlanmamış olmasına rağmen, et ve işlenmiş etlerin, çiftçilik sürecinde kullanılan ksenobiyotikler (çoğunlukla ksenöstrojenler) yoluyla erkeklerde doğurganlığı etkileyebileceği ileri sürülmüştür. Vücutta östrojenik etkileri olan bu bileşiklere aşırı maruz kalma, erkeklerde sperm kalitesinin düşmesinde rol oynayabilir.

- Aşırı miktarda şekerden kaçının. Şekerli yiyeceklerin aşırı alımı, aşırı kilo ve obeziteye yol açabilir, bu da iltihaplanma ve oksidatif stresin bir sonucu olarak sperm kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek insülin direncini artırır. Şekeri yüksek diyetler ayrıca sperm üretimini etkileyen hipotalamik-hipofiz-testis eksenini bozabilecek kan şekeri dengesizliklerine yol açabilir.