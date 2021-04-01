Balık yağı tüketilirken en çok tat ve koku konuları öne çıkıyor. Tüketilmesi zor olan balık yağı için günümüzde teknoloji, çocukların yardımına yetişiyor. Teknoloji sayesinde çiğnenebilir formuyla balık yağı çocuklar tarafından kolaylıkla tüketilebilirken kolay taşınması ve kullanımıyla da ebeveynler için büyük kolaylık sağlıyor.

Tazeliğe dikkat

Balık yağları, hava ile temas edince tat ve koku açısından bozulabilirler. Dolayısıyla çocuklar için her gün tüketecekleri balık yağının, tazeliğini koruması ve hijyenik olması, büyük bir öneme sahip.

İhtiyaca yönelik alınması

Balık yağları, çocukların günlük Omega – 3 yağ asitleri ile EPA ve DHA ihtiyacını karşılamak adına büyük bir etkiye sahip. Bu noktada ürünün kalitesi öne çıkarken ekonomik açıdan da etkisi önemli. Bunun için de yüksek teknolojiyle üretilen, güvenilir ve farklı ihtiyaçlara cevap veren balık yağını tüketmek gerekiyor.

Koku ve tat önemli

Balık yağını tüketirken en önemli konularından biri, kokusu ve tadıdır. Bunun için günümüzde tüketiciler tarafından da beğenilen özel formlu ürünler de var.

“EPA ve DHA, Gelişim Çapındaki Çocukların Olmazsa Olmazıdır”

Balık yağının çocuklar üzerindeki etkisini değerlendiren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer; “Balık yağının içinde bulunan Omega – 3 yağ asitleri ile EPA ve DHA, insan vücudunda birçok temel işlevi olan çoklu doymamış yağ asitleridir. İnsan vücudunda üretilemedikleri için esansiyel besinlerle alınmalıdır. EPA ve DHA, kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunurken DHA, normal beyin fonksiyonlarının ve normal görme yetisinin korunmasına katkı sağlar. Dolayısıyla, gelişim çağındaki çocuklar için olmazsa olmazdır” dedi.

18 yaşa kadar günlük 250mg Omega 3 alınmalı

Yapılan bilimsel çalışmalar, kullanım süresinin sınırlanmasına dair bir aralık vermemekle birlikte düzenli kullanımın faydalı olacağına işaret ediyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) 2 – 18 yaş arasında çocuklar için günlük 250mg EPA+DHA miktarında Omega 3 alımı öneriyor.

Prof. Dr. Ayper Somer

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.