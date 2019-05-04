Balıkçı ağına takılan pelikanı Jandarma kurtardı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği kıyı seyri ve önleyici kolluk devriyesi sırasında Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi açıklarında koruma altında olan pelikanı, balıkçı ağlarına takılmış halde yaralı olarak buldu.

BARINAĞA GETİRİLDİ

Yaralı pelikanı ağlardan kurtaran ekipler, Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ile irtibat kurularak Ovakorusu Doğa Hayvanları Barınağı’na teslim etti.

Tedavi edilen yaralı pelikanın, balıkçı ağlarındaki balıkları yakalamaya çalışırken kanadının ağlara takıldığı ve kurtulmaya çalışırken yaralandığı, durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

DHA